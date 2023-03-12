''Пресс-алкаше пора учить украинский'': Кислица мастерски потроллил Захарову из-за петиции о ''Московии''

Сергей Кислица, постоянный представитель Украины при ООН, пошутил над спикером министерства иностранных дел РФ Марией Захаровой, которую разозлило предложение украинцев переименовать Россию на Московию. Дипломат посоветовал "коллеге" вместо истерик учить украинский язык, а вместе с тем обратить внимание на то, что Китай тоже возвращает исторические названия российским территориям и населенным пунктам.

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Украинец отреагировал на реплику Захаровой в своем Twitter-аккаунте 12 марта. Он напомнил, что недавно петиция о другом официальном названии для РФ набрала свыше 25 тысяч подписей и президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать этот вопрос.

"В ответ пресс-алкаше Лаврова (главы российского МИД Сергея Лаврова. – Ред.) распсиховалась в своем Telegram-сливщике о "попытках создания из Украины анти-России", – написал Кислица.

Тем временем, как указал украинец, "безграничное партнерство" между Москвой и Пекином таки стерло границы.

Официальные лица КНР выдали документ, в котором постановили использовать исторические китайские названия для ряда российских территорий:

1) Владивосток – Хайшенвей;

2) Уссурийск – Шуанченцзы;

3) Хабаровск – Боли;

4) Благовещенск – Хайланьбао;

5) остров Сахалин – Куэдао;

6) Нерчинск – Нибучу;

7) Николаевск – Мяоцзе;

8) хребет Становой – Вайсинаньлин.

"Так что, Маша и медведь? "Анти-Россия" говоришь? Уссурийский медведь оказался пандой", – пошутил Кислица.

Он отметил, что китайский язык представительница российского МИД знает и защищала о КНР диссертацию, поэтому китайские приказы и карты прочтет.

"Но таки пора учить украинский… и учиться произносить правильно исторические названия", – подытожил постпред.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 14 февраля 2023 года зарегистрированная на сайте президента Украины петиция о переименовании России в Московию набрала необходимые 25 тысяч голосов. Автор предложения настаивает, что это историческое название РФ.

– 11 марта Зеленский отреагировал на петицию и дал указание "проработать этот вопрос и сообщить о результате". В ответ экс-президент страны-агрессора Дмитрий Медведев опубликовал пост с оскорблениями.

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