Переименовать Россию в Московию: Зеленский отреагировал на петицию и дал указание Шмыгалю

Электронная петиция с требованием официально переименовать название "Россия" на "Московия", а также заменить термин "русский" на "московский" и "Российская Федерация" на "Московская Федерация" собрала необходимые для рассмотрения 25 000 подписей. Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать этот вопрос и сообщить о результате.

Об этом сообщается на сайте президента Украины. Президент отметил, что поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия.

Владимир Зеленский обратил внимание, что правовые основы отношений названий географических объектов, к которым относятся, в частности, и государства, а также нормирование, учет, регистрация, использование и сохранение географических названий регулируются Законом Украины от 31 мая 2005 года № 2604-IV "О географических названиях".

Согласно этому закону, названия географических объектов, используемых в Украине, в том числе других стран мира, подлежат учету и государственной регистрации специально уполномоченным органом исполнительной власти по географическим названиям. При этом порядок создания и ведения Государственного реестра географических названий, а также предоставление информации об установлении географических названий для их регистрации определяется Положением о Государственном реестре географических названий, утверждаемым Кабинетом Министров Украины (статья 9 Закона).

Кроме этого, по мнению Владимира Зеленского, упомянутое в петиции предложение имеет также международно-правовые аспекты. В частности, Статистическим отделом Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата ООН разработан и опубликован в издании Статистические документы, Серия М № 49 "Стандарт Country or Area Codes for Statistical Use" (Стандарт М 49) перечень стран и регионов, содержащий названия соответствующих стран и регионов в алфавитном порядке, их трёхзначные цифровые коды, используемые для статистических целей Статистическим отделом Секретариата ООН, и их трёхзначные алфавитные коды, определенные Международной Организацией по Стандартизации (ISO). Настоящий Стандарт М 49 учтен при разработке Перечня кодов стран мира для статистических целей, утвержденного приказом Государственной службы статистики Украины от 8 января 2020 № 32.

"Таким образом, поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия. С учетом указанного я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке, в частности с привлечением научных учреждений и информирование меня и автора петиции о результатах", – подытожил Владимир Зеленский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ноябре 2022 года постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица также предложил переименовать Россию в Московию. Дипломат выступил за принятие соответствующего закона и отметил, что одно конкретное государство разные страны могут называть по-разному.

