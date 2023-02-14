Зеленский рассмотрит петицию о переименовании России в Московию: набрала более 25 тысяч голосов

Электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому о переименовании России в Московию набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. По закону ее должен рассмотреть глава государства и вынести определенное решение.

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Соответствующая петиция зарегистрирована 23 ноября и по состоянию на 14 февраля она набрала более 25 030 голосов. Об этом свидетельствуют данные на сайте президента.

Инициатором обращения к президенту об официальном переименовании страны-агрессорки является Валерий Шахворостов. Он настаивает, что историческим названием России является Московия.

Историческим названием России является Московия. То же касается государственных образований Московского княжества, Московского царства, империи. Это название употреблялось в европейских и в некоторых азиатских языках. На многих исторических картах XVI—XIX вв. 22 октября 1721 года, - то есть 301 год назад, - московский царь Петр I провозгласил Московское царство "Российской империей". Лишь 301 год существует "Россия". Изменение названия дало основания для дальнейшего захвата истории Киевской Руси... Называя Россию Россией, мы легализуем ее ложь и подтверждаем, что согласны с ее версией истории", - отметил автор.

В петиции отмечается, что бездействие Украины в вопросе исторического названия России – это молчаливое признание враждебного опасного утверждения, что Российская Федерация является прямым потомком Киевской Руси.

Автор считает, что переименование названия "Россия" в "Московия" запустит волну поиска информации, вместе с поиском откроются исторические факты создания Российского и Украинского государств и это приведет к развеиванию кремлевских мифов относительно исторического прошлого "великого русского народа" для россиян и граждан других государств , считавшие Украину и Россию "единственным целым" до начала полномасштабной войны России против Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, постпред Украины при ООН Сергей Кислица поддержал переименование Россию в Московию. Дипломат выступил за принятие соответствующего закона.

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