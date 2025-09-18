Первое военное оборудование, предусмотренное соглашением между США и НАТО, уже в Украине, остальные – 'в пути' – СМИ

В Украину прибыло первое вооружение, предусмотренное соглашением между США и НАТО в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). В ближайшее время ожидаются новые поставки.

Об этом сообщил представитель НАТО в комментарии "Суспільному". По его словам, еще больше пакетов помощи "уже в пути".

Сейчас в рамках программы PURL профинансировано четыре пакета. Это происходит в рамках нового финансового соглашения с союзниками, в рамках которого Вашингтон возобновляет поставки оружия в Киев.

Что предшествовало

В среду, 17 сентября, высокопоставленный представитель НАТО Патрик Тернер подтвердил изданию Reuters, что первые партии закупленного оружия в рамках нового финансового соглашения с союзниками уже поступают в Украину.

"Четыре пакета в рамках Списка приоритетных потребностей Украины (PURL) уже профинансировано, и оборудование уже поступает", – отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил передачу Украине от США двух пакетов по 500 млн долл. для закупки вооружения через механизм Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). Всех деталей он не раскрыл, но отметил, что в эти пакеты входят критические для Украины боеприпасы.

Что известно о программе PURL

14 июля США и НАТО заключили соглашение Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), которое предусматривает отправку американского оружия в Украину за счет европейских стран.

PURL – это перечень первоочередных потребностей Украины, который составляют США вместе с украинским правительством для планирования и координации военной, технической и финансовой помощи. PURL регулярно обновляется, чтобы партнеры могли быстро направлять ресурсы туда, где они нужны больше всего.

В нем приоритеты расставлены по срочности и влиянию на обороноспособность – от оружия и боеприпасов до оборудования для ПВО, связи, логистики и восстановления инфраструктуры.

Страны – члены НАТО и партнеры смогут финансировать эти поставки через добровольные взносы. Координацию и логистику помощи будет обеспечивать НАТО, используя уже имеющиеся механизмы. Ожидается, что пакеты помощи в рамках PURL Украина будет получать на регулярной основе.

Известно, что на эту программу Дания выделила примерно 580 миллионов датских крон через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), Швеция – 275 миллионов долларов, а Норвегия – примерно 135 миллионов долларов.

Первые пакеты вооружения для Украины благодаря механизму PURL были оплачены еще в августе. Сначала Нидерланды внесли на соответствующие счета НАТО 500 млн долларов, вторым был совместный вклад Дании, Норвегии и Швеции.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский заявлял, что программа PURL позволит Украине закупать оружие на 1-1,5 млрд долларов ежемесячно. По его словам, Дональд Трамп лично подтверждал, что не имеет ничего против этой программы.

