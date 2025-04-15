'Переговоры прошли': Зеленский рассказал, на каком этапе соглашение о полезных ископаемых

В течение текущей недели будут продолжаться переговоры Украины и США по соглашению о полезных ископаемых. Предыдущие встречи были "позитивными".

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Одессе во вторник, 15 апреля. Он положительно охарактеризовал встречу технических команд по "минеральному" соглашению.

"Переговоры прошли, и они были позитивными. Это была встреча технической команды", – сказал глава государства.

Зеленский добавил, что встречи на этом уровне в разном формате будут проходить всю текущую неделю.

"Пока обе стороны закончили встречи положительно. Я считаю, что это хороший результат", – подытожил он.

Президент также сказал, что команды покажут свои наработки после всех этих консультаций, когда будут готовы.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Reuters, новый проект соглашения о полезных ископаемых, предоставленный США, предусматривает контроль США над украинским газопроводом, через который российский газ поставлялся в Европу.

Документ также включает в себя привилегированный доступ к месторождениям Украины и требует размещать в общем фонде все доходы от эксплуатации ископаемых. В то же время этот вариант соглашения не включает гарантий безопасности для Украины.

Кроме того, по информации Reuters, сами переговоры между представителями Украины и США по соглашению проходят в напряженных и враждебных тонах. Стороны не могут прийти к общему видению будущего сотрудничества. В частности, встреча в Вашингтоне 11 апреля характеризовалась "антагонистической" атмосферой.

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