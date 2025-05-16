"Переговоры продолжаются": глава посольства Польши оценил возможность передачи Украине истребителей МиГ-29

Передача истребителей МиГ-29 Украине вполне реальна, заявил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич. По его словам, переговоры по этому вопросу еще продолжаются.

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Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде". Лукасевич ответил на вопрос, есть ли возможность того, что Украина получит дополнительную партию самолетов МиГ-29.

Дипломат отметил, что ключевое слово – за украинской стороной. Сейчас Украина сосредоточена на изучении новых типов боевых самолетов, в частности Gripen и F-16, однако потребность в МиГ-29 не исчезает.

Польша постепенно снимает эти советские истребители с вооружения, заменяя их более современными F-16. Лукасевич подчеркнул, что передача МиГ-29 Украине остается возможной, но требует согласований с союзниками.

"Что касается МиГ-29, то мы постепенно выводим их с нашего вооружения, заменяя на F-16. Передача их Украине вполне возможна, соответствующие переговоры еще продолжаются", – заявил глава посольства Польши.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае 2023 года в Польше заявили о передаче Украине десяти истребителей МиГ-29, всего с начала полномасштабного нападения было поставлено 14 таких самолетов. Еще 13 МиГ-29 Украина получила от Словакии.

Киев неоднократно просил Варшаву о поставках этих самолетов, однако тогда польская сторона объясняла, что это может ослабить ее собственную обороноспособность.

В августе 2024 года министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что МиГ-29 смогут поставить Киеву только после получения новых боевых самолетов на замену. Он призвал украинцев понять, что приоритет для Варшавы – это поддержка собственной обороноспособности.

Президент Анджей Дуда в марте 2025 года заявил, что готов рассмотреть такой шаг, если союзники предоставят Польше замену.

Однако министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил против передачи Украине польских истребителей МиГ-29. Он заявил, что не даст своего согласия на это, поскольку эти самолеты патрулируют польское небо.

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