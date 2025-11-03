Знаю, що в Україні були певні очікування від перемовин між президентом США Трампом та лідером КНР Сі. Крім того, що (як колись казали в програмі "Время" часів СРСР) "зустріч пройшла в теплій і дружній обстановці", є ще один нюанс.

Економіка КНР зараз не в найкращому стані. За підсумками жовтня індекс промислового виробництва (PMI) у Китаї знизився до 49 пунктів. Це є мінімальним значенням з квітня поточного року і помітно нижче за очікування (49,6 пунктів). Коли цей індекс нижче за 50 пунктів, то впевненість підприємців погіршується. Зниження ж індексу показує прискорення погіршення очікувань.

Довідково: в рф індекс РМІ в обробних галузях знизився до 48 пунктів за підсумками жовтня.

І хоча макроекономічна статистика КНР виглядає досить непогано, проте динаміка РМІ показує, що чергова "торгова війнушка" для КНР зараз не на часі. З іншого боку, і відмова КНР від дуже дешевої сировини з рф зараз також негативно може вплинути на економіку Піднебесної. А от купувати російську нафту з ще більшими знижками (менше платити рф) в КНР можуть собі дозволити. За жовтень знижки на російську нафту в КНР зросли на 0,17 доларів, це небагато, але напрямок руху цілком правильний.

По мірі того як рф буде падати в прірву економічної кризи КНР буде отримувати можливості підсилювати диктат цінових умов для рф. Тож у випадку з КНР цілком можливо замінити "500% мита і санкції" за купівлю російської нафти на те, щоб КНР купували її з більшою знижкою, що цілком відповідає їх інтересам.

Росіяни вже передбачають такий перебіг подій і дійсно побоюються ціни Urals на рівні 20 доларів. В МЗС рф вже третій місяць відбувається метушня щодо пошуку нових напрямків постачання нафти, з метою зміцнення позицій на торгових переговорах в КНР. Один з варіантів, який вони обрали для диверсифікації поставок нафти, – Малайзія. Втім, поки крім розмов справа далі не пішла. Замістити обсяги поставок нафти в КНР для рф дуже проблематично як через ускладнення логістики, так і через побоювання санкцій G-7з боку покупців.

Тож пауза, яку сторони взяли в питанні завершення війни в Україні, цілком може мати економічне підґрунтя, сенс якого як раз і полягає в тому, щоб закріпити низькі ціни на російську нафту для КНР на післявоєнний період.