Переговоры без полного прекращения огня не будут иметь результата, – Порошенко в Мюнхене

Петр Порошенко, который принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности, в интервью польскому телеканалу Slawa TV сказал, что без полного прекращения огня любые мирные переговоры не будут иметь результата.

Об этом сообщает "Европейская Солидарность".

"Я твердо убежден, что стратегия, когда направляются сразу же переговоры по мирному соглашению, бессодержательна. Надо разделить это на два этапа. Этап первый – мы должны обеспечить прекращение огня. Для этого у нас есть очень эффективные инструменты, потому что первый шаг Соединенных Штатов и Европейского Союза по вторичным санкциям для стран, которые продолжают покупать российские энергоносители, показал свою эффективность. Цены на российскую нефть упали очень существенно. Атака на теневой флот показала себя очень эффективно. Это быстро изменило позицию России", – констатирует Порошенко.

"Мы имеем два инструмента, об этом сказал Канцлер Мерц, в том числе и во время нашей встречи. Первый – это санкции, которые перерезают возможность для Путина финансировать войну. Второй – это оружие, которое дает возможность Украине отвечать на атаки на гражданскую инфраструктуру", – объясняет Порошенко.

"Я не большой оптимист, хотя вместе с тем я убежден, что войну в этом году можно и нужно закончить. Прекращать огонь, проводить демократические реформы, обеспечивать вступление в Евросоюз, обеспечивать гарантии безопасности, но не те, которые сейчас обсуждаются. Хочу подчеркнуть, что без "сапог на земле", без войск НАТО, включая американские, на нашей земле они являются ненадежными", – считает пятый Президент.

Он также привел свежие данные опроса Киевского форума по безопасности, согласно которым более 75% украинцев считают, что Россия нарушит мирное соглашение и нападет на Украину, как только это ей будет удобно.

Порошенко отметил, что Европа в последнее время финансирует львиную долю оружия для Украины. Европейские партнеры должны быть за столом переговоров, убежден Петр Порошенко.

"Мы только что говорили с Радославом Сикорским, министром иностранных дел Польши. Он сказал, что в 2025 году все финансирование оружия для Украины осуществлялось за счет Европейского Союза. Для меня это очень мощный аргумент, чтобы Европейский Союз был представлен за столом переговоров. Переговоры должны быть не в формате США-Украина-Россия, а обязательно при участии Европейского Союза", – считает Порошенко.

"Ничего об Украине без Украины, это важно, но и ничего без Европы. Не может решаться судьба континента, а эти переговоры о судьбе безопасности европейского континента, без Европейского Союза", – подчеркнул Петр Порошенко.

