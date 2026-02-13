'Сегодня речь идет не только об Украине, на кону – глобальная безопасность': Порошенко в Мюнхене назвал единственный путь к миру

Петр Порошенко, который принимает участие в работе Мюнхенской конференции по безопасности, отметил, что сейчас решается будущее не только Украины, но и Европы и глобальной безопасности в целом.

Об этом он сказал в интервью журналистам.

"Я считаю большой ошибкой думать, что здесь, в Мюнхене, мы обсуждаем "военную помощь Украине". Я считаю большой ошибкой использование самого термина "помощь". Это не помощь Украине, это не благотворительность. Здесь мы обсуждаем безопасность на континенте. Мы обсуждаем, как Польша, страны Балтии, Германия, Франция могут выжить", – считает Порошенко.

Пятый Президент предостерег Запад от иллюзии умиротворения Путина.

"Это невозможно. Я знаю это наверняка, потому что имею пятилетний опыт переговоров с Путиным. Большим успехом было просто остановить войну, подписав соглашение о прекращении огня, понимая, что никакого "мирного соглашения" с Путиным быть не может, потому что это невозможно", – отмечает Порошенко.

"Единственный путь остановить войну – это "сапоги на земле" на украинской территории. Это дешевле и надежнее – иметь войска НАТО на украинской земле, чем войска НАТО в Польше", – объясняет Порошенко

Он также подчеркнул важность беречь трансатлантическое единство.

"Если мы будем разделены – мы проиграем. "Мы" — это НАТО, Украина, США. И тогда путин победит. Но когда мы объединены – у путина просто нет шансов. Ни с экспортом российской нефти или газа, ни с покупкой компонентов для российского оружия. Мы можем это сделать", – констатирует пятый президент.

"К сожалению, год назад здесь, в Мюнхене, произошел большой спор между США и Европой. Это безусловно делает США слабее, это безусловно делает Европу слабее. И, к сожалению, это делает слабее Украину и делает сильнее Россию, Иран и Северную Корею. Мы не можем больше этого допускать. И именно поэтому сегодня здесь, в Мюнхене, лежит большая ответственность – упорно работать ради этого единства", – сказал Порошенко.

"Сейчас Украина выполняет очень важную часть работы для Европы. У нас нет другого выхода, кроме как достичь согласия, держаться вместе – это наша цель. И, пожалуйста, не закрывайте двери НАТО для Украины, потому что это хорошо для самого НАТО, а не только для Украины", – убежден Порошенко.

"Вопрос очень простой. Если вы хотите остановить войну, должны быть гарантии безопасности. Если вы хотите реальных гарантий безопасности, а не "Будапештского меморандума", вам нужны войска на земле. Иначе это будет не соглашение о безопасности, а соглашение о военной помощи или финансовой помощи. Этого точно недостаточно, потому что это не останавливает войну. Невозможно остановить войну просто деньгами или просто оружием. Остановить войну возможно с помощью механизма 5-й статьи НАТО. И без войск на земле. День за днем, месяц за месяцем все больше людей это понимают, в том числе и в США. Они не смогут избежать наличия войск на украинской территории, если хотят остановить войну", – убежден Петр Порошенко.