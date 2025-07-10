'Переговоров с Россией пока что не будет': Зеленский назвал причину

В ближайшее время не стоит ожидать нового раунда переговоров с Россией о прекращении огня и завершении войны. Пока стороны не завершат обмены, которые были согласованы на второй встрече в Стамбуле, говорить о полноценных переговорах между Украиной, Россией и США рано.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 10 июля во время общения с представителями украинских и иностранных медиа. Он подчеркнул, что сильные санкции Запада повлияют на готовность Москвы вести переговоры о завершении войны, а не "прятаться за обменами".

По словам Зеленского, президент США Дональд Трамп видит это нежелание России вести переговоры.

"Я не знаю, изменит ли президент США свой взгляд, я не могу этого сказать. Я благодарен ему за сегодняшний взгляд, за те сигналы, которые он дает, дал при встречах и дает сегодня в медиапространстве", – сказал глава государства.

Зеленский отметил, что если говорить о серьезном результате переговоров и окончании войну, то надо готовить встречу на уровне лидеров.

"Как я и говорил ранее, мы готовы к любому формату. Безусловно, Украина, Россия и Америка на уровне лидеров – это желательный формат. Могут быть не только слова и гарантии за столом переговоров", - сказал президент.

Он поблагодарил Ватикан за готовность предоставить площадку для переговоров Украины с РФ.

"Я очень рад, что Ватикан открыт. Также у нас есть предложение от Австрии, Швейцарии и есть прямые предложения от турецкой стороны", - отметил Зеленский.

Но несмотря на все эти предложения говорить о следующих переговорах все же еще рано.

Зеленский добавил, что сейчас несмотря на все предложения говорить о следующих переговорах все же еще рано.

"Мы должны завершить результат, о котором стороны договорились на второй встрече. А именно закончить с теми обменами, которые были договорены на второй встрече в Стамбуле. И я думаю, что в ближайшее время соответствующие движения осуществятся. И только после этого команды могут обсуждать подготовку встречи на уровне лидеров. Примерно так", - заявил президент Украины.

Напомним, что в Риме 10 июля началась 4-я Конференция по вопросам восстановления Украины (URC2025), которая собрала около 5 тысяч участников. Мероприятие организовано совместно правительствами Украины и Италии, в нем принимают участие почти 100 правительственных делегаций и 40 делегаций от международных организаций, в том числе финансовых.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале конференции президент Украины Владимир Зеленский обратился к партнерам, указав на многочисленные военные преступления РФ, и призвал инвестировать в оборонный комплекс. Что касается восстановления нашей страны, президент подчеркнул, что Украине нужен подход в стиле Плана Маршалла.

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