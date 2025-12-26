Перед встречей с Трампом Зеленский скоординировал позиции с европейскими и мировыми лидерами: о чем договорились

26 декабря президент Владимир Зеленский провел немало телефонных разговоров. Переговоры состоялись с шестью лидерами Европы и мира: Канады, Германии, Финляндии, Дании, Эстонии, а также генсеком НАТО.

Со всеми глава государства говорил о дипломатическом процессе мирного урегулирования войны России против Украины, а также о своей запланированной встрече с президентом США Дональдом Трампом. Подробностями Зеленский поделился в Telegram-канале.

Переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом

Коллегу из Финляндии Зеленский поблагодарил за "постоянную поддержку и обмен идеями".

"Проинформировали друг друга о наших контактах с партнерами. Сейчас мы в Украине готовимся к встречам и переговорам в Соединенных Штатах, и на сегодня наши команды – украинская и американская переговорные команды – достигли значительного прогресса. Много сделано в разработке необходимых гарантий безопасности, плана восстановления и экономического развития, а также базового документа из 20 пунктов", – заявил президент Украины.

Зеленский и Стубб пришли к общему мнению, что "интенсивность работы действительно помогает и ни одного дня, ни одного часа нельзя терять".

"Даже сейчас, когда столько стран и лидеров празднуют Рождество и готовятся к Новому году, мы максимально работаем на защиту жизни и на дипломатию. Делаем все, чтобы был результат, и наш подход именно такой: нужен общий успех для Украины и всей Европы, для Америки и президента Трампа, для всех наших партнеров в мире и для глобального мира", – написал Зеленский.

Он в очередной раз поблагодарил Вашингтон, в частности американских переговорщиков Стива Виткоффа, Джареда Кушнера "и всех, кто помогает".

Переговоры с премьер-министром Канады Марком Карни

Беседу с ним президент назвал "очень хорошей". Главе канадского правительства Зеленский также рассказал о состоянии дипломатической работы с Соединенными Штатами и об уже сформированных документах. Некоторые моменты в них еще "требуют внимания", отметил глава государства.

"Ценю, что Канада четко понимает необходимость совместной работы ради обеспечения безопасности и реального восстановления", – сказал он.

Президент убежден, что "в ближайшие несколько дней много может быть сделано как на двустороннем уровне между Украиной и Соединенными Штатами, так и с нашими партнерами из Коалиции желающих". Именно Россия является стороной, которая "тормозит и пытается тратить время впустую".

Переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте

Разговор с Рютте Зеленский охарактеризовал как "очень предметный и очень позитивный".

"Скоординировали наши позиции накануне встреч во Флориде, и мы должны быть максимально продуктивными в эти дни, как и всегда. Украина никогда не была и не будет препятствием для мира. И будем работать в дальнейшем оперативно, чтобы все необходимые документы были подготовлены как можно быстрее", – пообещал президент.

С генеральным секретарем Североатлантического альянса он также обсудил детали недавних разговоров с представителями Трампа, ключевые аспекты процесса, совместную работу с НАТО для обеспечения безопасности и "наработки согласованных европейских позиций, которые поддержат не только Украину, но и всех нас в Европе".

Переговоры с премьером Эстонии Кристеном Михалом

Главная тема диалога была такой же. "Сейчас у нас есть большой шанс остановить кровопролитие и достичь достойного мира, и я проинформировал господина премьер-министра о свежих деталях наших переговоров с американской стороной. Для нас важно, чтобы партнеры понимали ситуацию и были максимально включены", – подчеркнул Зеленский.

Говорили они и о сотрудничестве двух стран, поддержке Украины. "Эстония очень нам помогает с самого начала полномасштабной российской агрессии, и именно эта страна с 1 января будет координировать работу стран NB8", – напомнил президент.

NB8 (Nordic-Baltic Eigh) – это формат регионального сотрудничества, который включает Эстонию, Данию, Финляндию, Исландию, Латвию, Литву, Норвегию и Швецию.

"Говорили и о реализации совместных проектов в рамках программы SAFE, и о важности программы PURL, которая позволяет нам, в частности, усиливать ПВО и защищать энергетику. Спасибо за готовность помогать везде, где это нужно!" – передал Зеленский свою благодарность.

Переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцом

Лидеры скоординировали позиции Киева и Берлина, чтобы "быть на одной стороне в защите нашего европейского образа жизни, независимости наших государств и мира в Европе".

Опять же, диалог коснулся мирных переговоров с США, подготовки встречи с главой Белого дома. "Я проинформировал о нашей работе с американскими представителями – все вспоминаем берлинский формат встреч и производительность, которая тогда была достигнута. Именно так и продолжаем работать. Договорились, что будем действовать вместе с европейцами и в дальнейшем", – похвалил Зеленский Мерца за организацию прошлых переговоров.

Он отметил, что благодаря поддержке и сотрудничеству с ФРГ "тысячи и тысячи жизней в Украине уже спасены от российских ударов, и мы держим позиции в обороне, чтобы были сильными и наши позиции в дипломатии".

Переговоры с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен

"Детально прошлись по ситуации в переговорном процессе, и я проинформировал о большинстве аспектов нашей переговорной позиции", – сообщил президент.

Работу с США он назвал конструктивной. "Надо сохранить именно такой уровень работы: конструктивность придает силы нашим аргументам. Двигаемся, чтобы был результат и настоящее окончание кровопролития. Россия должна видеть, что ответственность за срыв мира и затягивание войны будет только на Москве и, соответственно, реакция мира будет жесткой", – убежден глава государства.

Данию он поблагодарил за серьезную военную поддержку, за председательство в Евросоюзе, где за полгода были достигнуты чрезвычайно весомые решения (в частности о 90 миллиардах евро кредита на 2026–2027 годы).

"Европа становится сильнее от каждого нашего общего шага. Договорились, что и в дальнейшем будем работать вместе. И будет действительно полезным приблизиться к реальному внедрению гарантий безопасности как в нашей двусторонней работе с Америкой, так и с партнерами в Европе", – выразил надежду Зеленский.

