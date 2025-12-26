'Есть некоторые вопросы, которые можем обсудить только мы': Зеленский озвучил ожидания от встречи с Трампом

Украинская и американская команды уже подготовили первые версии нескольких документов к предстоящей встрече с Дональдом Трампом. Переговоры на уровне лидеров охватят вопросы гарантий безопасности, экономического соглашения и другие темы, по которым существуют разногласия.

Видео дня

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, определенные вопросы могут обсуждаться исключительно между руководителями обеих стран.

"Есть некоторые вопросы, которые можем обсудить только мы на уровне лидеров. Мы будем говорить о гарантиях безопасности. Я благодарен обеим сторонам за то, что действительно документ был очень хороший", – отметил глава государства.

Президент рассказал, что встреча с американским коллегой вероятно, состоится в воскресенье, 28 декабря во Флориде (США). Повестка дня предстоящих переговоров является широкой, в частности планируют обсудить гарантии безопасности. Это направление включает несколько отдельных документов, и украинская сторона заинтересована в том, чтобы рассмотреть все наработки в рамках этого блока.

Отдельно президент остановился на теме экономического соглашения, отметив, что сейчас существуют только базовые наработки. В то же время он уточнил, что речь идет о нескольких соглашениях.

Также Зеленский отметил, что визит в США рассматривается как возможность для подписания документов, однако он не может пока сказать, смогут ли их полностью доработать на следующей встрече. Президент добавил, что все вопросы, включая территориальные и те, где есть разногласия, украинская сторона обязательно поднимет во время переговоров.

"Мы будем обсуждать именно эти документы, как я сказал, гарантии безопасности, а там несколько документов в этом блоке и желательно найти возможность обсудить все. Далее экономическое соглашение, там пока что базовые наработки, хотя будет несколько соглашений и здесь надо обсудить направление", – пояснил президент.

Кроме того, глава государства добавил, что так называемый мирный план для нашего государства готов на 90%. Нынешней задачей является окончательно доработать документ.

"Наша задача – делать так, чтобы все было готово на 100%. Это не просто, и никто не говорит, что 100% сразу будет. Но, тем не менее, мы должны каждой такой встречей, каждым таким разговором приближать желаемый результат", – подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине готовятся к интенсивным дипломатическим переговорам, которые могут состояться в ближайшие недели. В течение дня украинская сторона вела активные контакты с международными партнерами, в частности с Соединенными Штатами Америки и европейскими странами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!