Глава Пентагона экстренно созывает сотни генералов и адмиралов без объяснения причины – WP

Пентагон приказал сотням генералов и адмиралов со всего мира прибыть на совещание в Квантико, штат Вирджиния. Причины проведения встречи не раскрываются, что вызвало беспокойство среди военных.

Видео дня

Как сообщило издание TheWashington Post, приказ был издан министром войны Питом Гегсетом и распространяется на всех высших офицеров в звании от бригадного генерала и выше. В Пентагоне подтвердили факт встречи, но не предоставили деталей относительно ее повестки дня.

По данным журналистов, директива коснулась старших командиров, которые находятся в разных регионах мира, включая зоны боевых действий. Несколько собеседников отметили, что подобное решение является беспрецедентным и создает риски для глобального управления армией.

Некоторые из военных выразил беспокойство, ведь даже командиры, руководящие операциями за рубежом, вынуждены оставить своих подчиненных без объяснения причин. На фоне этого возникли предположения, что встреча может касаться новой стратегии национальной обороны или дальнейшего сокращения высшего командного состава.

В СМИ напоминают, что Гегсет ранее инициировал масштабные кадровые чистки и предлагал сократить количество генералов и адмиралов на 20%. Также недавно он распорядился переименовать Министерство обороны США в Министерство войны.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить силы для сдерживания России и Китая. При этом Вашингтон уверяет, что не стремится к прямому конфликту.

Также сообщалось, что журналисты смогут попасть в здание Пентагона только после согласия на ограничения по публикации определенной информации. Это самые жесткие ограничения для медиа со стороны Министерства обороны США за последние годы. Новые правила вступят в силу уже в течение нескольких недель.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!