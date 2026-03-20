"Пауза – временная": в России заговорили о возобновлении переговоров с Украиной

В ближайшее время, после нынешней временной паузы, Россия рассчитывает вернуться к трехсторонним переговорам по Украине. Однако место проведения следующего раунда переговоров еще не определили.

Об этом, как сообщают российские медиа, заявил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, Россия ожидает продолжения трехстороннего переговорного процесса по войне в Украине.

Паузу в переговорном процессе он считает временной. Также кремлевский представитель добавил, что пока нет четкого понимания, где именно может состояться следующая встреча участников переговорного процесса.

Кроме этого, Песков также прокомментировал роль европейских стран в войне. Он заявил, что для России непонятно, почему Европа, по его мнению, напрямую привлекается к конфликту вместо того, чтобы способствовать мирному урегулированию.

Заметим, последний раунд трехсторонних переговоров при посредничестве США состоялся в Женеве 17–18 февраля. Следующую встречу, запланированную на 5 марта в Абу-Даби, перенесли из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Ранее кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США по завершению войны находятся на паузе. В то же время диалог продолжается по отдельным вопросам.

Напомним, президент Владимир Зеленский сказал, что мирные переговоры между Украиной и Россией зашли в тупик. По его словам, стороны никак не могут договориться по вопросу территорий Донецкой и Луганской областей. Также процесс застрял на мирном плане из 20 пунктов.

