"Затягивание войны создает серьезные риски": Турция заявила, что готова принять следующий раунд переговоров между Украиной и РФ

В Турции подчеркнули необходимость возвращения к переговорам о прекращении войны в Украине. В Анкаре подтвердили, что турецкая сторона готова провести новый раунд переговоров между Киевом и Москвой.

Видео дня

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым, пишет TRT Haber. Источники в МИД Турции сообщили, что министры обменялись мнениями относительно конкретных шагов, которые можно было бы сделать для скорейшего прекращения войны в регионе и возвращения сторон за стол переговоров.

Фидан отметил, что продолжение конфликтов создает серьезные риски как для стран региона, так и для международного порядка.

"Во время переговоров, на которых также обсуждались последние события, связанные с войной между Украиной и Россией, министр Фидан еще раз подтвердил решимость Турции в вопросе решения конфликта. Фидан еще раз подчеркнул своему коллеге, что Турция готова выступить принимающей стороной следующего раунда переговоров между двумя странами", – сказано в сообщение.

Главы МИД также обсудили вопросы энергетической безопасности, что является одним из глобальных последствий войны. Стало известно, что министры обменялись мнениями относительно сотрудничества и диалога в сфере обеспечения энергетической безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в переговорном процессе по прекращению войны с Россией есть реальные перспективы мирного урегулирования. Он подчеркнул, что Украина и Соединенные Штаты имеют общую цель – мир, и это создает основу для партнерства.

Зеленский также отметил, что ежедневно ведется поиск новых вариантов мирного соглашения. Он добавил, что подчеркнул, что Украина хочет мира гораздо больше, чем Россия, и то, что Кремль демонстрирует внешнему миру, часто является манипуляцией.

Между тем трехсторонние переговоры между Украиной, США и страной-агрессором Россией по завершению войны в нашей стране снова перенесли. Президент Владимир Зеленский назвал подготовку к переговорам "целой Санта-Барбарой".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!