Пауза в боевых действиях даст России возможность перевооружиться и снова напасть, – Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что Украина на любых вероятных переговорах с Россией должна выступать с позиции силы. Прекращение боевых действий должно привести к справедливому и длительному миру, а не быть паузой для РФ, чтобы потом снова напасть.

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Об этом глава британского правительства сказал в интервью телеканалу ITV News. По его словам, украинцы больше всех хотят мира в своем государстве и война действительно может скоро завершиться, но Украина должна показать силу.

"Не должно быть переговоров об Украине без привлечения Украины. И Украина должна быть в сильнейшей позиции", – сказал он.

По мнению Стармера, решение о будущем Украины должны принимать украинцы. А прекращение боевых действий должно привести к справедливому и длительному миру, а не стать возможность для Москвы накопить силы и снова напасть с большей силой.

"Если будет прекращение огня, то тогда желаемый мир будет выглядеть справедливым и длительным. Мы не хотим видеть просто паузу в боевых действиях, которая предоставит России пространство и возможность перевооружиться и снова напасть. Любое прекращение боевых действий должно стать продолжительным миром", – подчеркнул министр.

Справедливый и длительный мир прежде всего должен включать в себя мощные гарантии безопасности для Украины и Лондон может сыграть в этом свою роль.

Стармер также согласился с утверждением президента США Дональда Трампа о том, что Европа "должна сделать больше" в вопросе обороны и безопасности.

"Европейские страны, включая Великобританию, должны делать больше. Но важно, чтобы США были частью этого", – сказал Стармер.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер Британии подтвердил свою позицию, заключающуюся в том, что он поддерживает вступление Украины в НАТО. Об этом он сказал после заявлений главы Пентагона Пита Гегсета и администрации президента США, где членство нашей страны в Альянсе отвергли как часть "мирного урегулирования" войны.

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