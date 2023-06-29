Парламентарии 13 стран Европы осудили массовое похищение украинских детей Россией, – Елена Кондратюк

Парламентарии 13 стран Европы осудили массовое похищение украинских детей Россией. Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк и обнародовала совместное коммюнике Международной конференции в Варшаве "Ужесточение законодательного ответа на риски торговли людьми для украинских беженцев".

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Мероприятие, соорганизатором и главным спикером которого выступила Елена Кондратюк, проходило в Варшаве 27-28 июня. В нем приняли участие 54 участника из 13 стран.

"Мы осуждаем депортацию и принудительный вывоз граждан Украины, в том числе детей, с оккупированных украинских территорий в Россию. Мы понимаем, что количество незаконно депортированных украинских детей в Россию составляет около 20 000", - отмечается в коммюнике.

Как отметила заместитель Председателя украинского Парламента, участники конференции призвали международное сообщество продолжать принимать все возможные меры для пресечения такого геноцида, как определено международным правом, против украинцев.

"Призываем прекратить выдачу российских паспортов украинским детям, обеспечить возвращение детей с российской территории в Украину, а всех виновных в этом преступлении привлечь к ответственности", – подчеркнули парламентарии из 13 стран Европы.

"Четкие месседжи осуждения преступлений РФ против украинских детей были включены в коммюнике по моему предложению, как соорганизатор и спикер мероприятия, состоявшийся в Сейме Польши. Спасибо всем участникам и соавторам документа за солидарность и вклад в борьбу за восстановление прав депортированных украинских детей", – подчеркнула Елена Кондратюк.

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины также выразила слова искренней благодарности Маршалку Сейма Польши Эльжбети Витек и членов Палаты Лордов Великобритании, баронессе Элизабет Батлер-Слосс, "с которыми мы вместе инициировали проведение этой международной конференции в рамках активной парламентской дипломатии".