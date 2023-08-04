Парламент должен как можно быстрее запретить УПЦ МП: Данилов объяснил, почему

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Верховная Рада должна как можно быстрее запретить УПЦ МП. По его словам, поскольку у России нет успехов на фронте, она может задействовать свою церковь для дестабилизации ситуации в Украине.

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Об этом Данилов рассказал в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, Кремль годами пытается разделить Украину на две части.

"В этом принимают участие, к большому сожалению, религиозные учреждения, которые подчинены РФ", – уточнил он.

Секретарь СНБО добавил, что негативно оценивает то, что Парламент еще не принял закон, касающийся деятельности УПЦ МП.

"Жаль, что депутаты Верховной Рады до сих пор не принимают законы, которые бы ставили точку в этом вопросе. Этим надо заниматься, потому что если мы оставим эту не решенную проблему, то только вопрос времени, когда они будут задействовать людей, кого-то в открытом, а кого-то в закрытом формате, для достижения своей цели", – объяснил он.

Однако на уточняющий вопрос, идет ли речь в этом контексте о полном запрете УПЦ МП, Данилов пояснил, что нужно, чтобы деятельность этой Церкви соответствовала законам Украины и Конституции.

"Так надо трактовать. Мы никого не запрещаем, мы говорим, что если у вас есть центр регистрации в Московии, то имейте в виду, что это не допустимо в то время, когда у нас идет война с Россией", – резюмировал секретарь СНБО.

Следует отметить, что 66% украинцев выступают за полный запрет деятельности УПЦ МП в Украине. Еще 19% поддерживают подход, не предусматривающий полного запрета, однако они поддерживают идею установления госконтроля.

В пятницу, 9 июня, депутаты Киевского областного совета на заседании поддержали историческое решение о запрещении деятельности УПЦ Московского патриархата на территории области. Депутатский корпус КОР проголосовал за обращение в Верховную Раду по законодательному урегулированию запрета деятельности в Киевской области религиозных организаций Украинской православной церкви (УПЦ), которая имеет церковно-каноническую связь с Русской православной церковью и находится с ней в отношениях подчинения.

Как сообщал OBOZREVATEL, деятельность УПЦ Московского патриархата также запретили в Закарпатье. Соответствующее решение было принято 1 июня 2023 на заседании Закарпатского областного совета

Ранее депутаты Черновицкого областного совета запретили на территории области деятельность религиозных организаций и объединений, имеющих доказанную церковно-каноническую связь с государством-агрессором Россией. За данное решение депутаты проголосовали 16 мая.

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