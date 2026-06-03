'Ожидание затянулось': Зеленский провел совещание по дополнительным путям поставки ПВО в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по расширению путей поставки систем противовоздушной обороны для нужд Украины. Речь идет прежде всего о дополнительных системах ПВО и ракетах к ним, в частности комплексах Patriot.

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В ходе обсуждения глава государства заявил о задержках в реализации договоренностей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, Украина имеет политическую договоренность о закупке систем Patriot, однако ее реализация затянулась на финансовом, юридическом и техническом уровнях.

"Провел совещание относительно дополнительных путей поставки ПВО в Украину – систем и ракет для них. У нас есть договоренность на высшем политическом уровне о приобретении "петриотов", и эта договоренность ожидает реализации на уровнях финансовом, юридическом, техническом. Ожидание затянулось", – говорится в сообщении.

В совещании приняли участие представители Министерства обороны, Министерства иностранных дел, Совета национальной безопасности и обороны, а также дипломатической команды Офиса президента. Главной задачей определили ускорение заключения контракта на поставку систем Patriot.

Зеленский подчеркнул, что ответственность за реализацию этого процесса возложена на конкретных должностных лиц.

По его словам, финансовые ресурсы, в частности европейский пакет поддержки объемом 90 миллиардов евро, а также другие источники финансирования, должны быть максимально быстро направлены на усиление защиты украинского неба.

В то же время президент обратил внимание, что по состоянию на сейчас даже юридические механизмы реализации контракта еще не полностью проработаны. В связи с этим он установил финальный срок – одну неделю для завершения всех подготовительных процедур.

"Рассчитываю на доклад в пятницу: или ясность по реализации нашей договоренности по "петриотам", или серьезные кадровые выводы. Слава Украине!" – резюмировал Зеленский.