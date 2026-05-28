'Надо действовать быстрее': Зеленский рассказал, почему написал Трампу, и объяснил ситуацию с ПВО. Видео

Украина сталкивается с постоянными массированными российскими атаками, которые включают ракеты различных типов и сотни ударных дронов. Система противовоздушной обороны работает на пределе возможностей, пытаясь отражать комбинированные удары врага.

На этом фоне президент объяснил, почему обратился к Дональду Трампу и Конгрессу США с призывом ускорить принятие решений по военной помощи. Об этом Владимир Зеленский сказал в четверг в Швеции, отвечая на вопросы медиа.

Зеленский заявил, что Россия продолжает применять баллистические ракеты и массированные дроновые атаки против украинских городов и гражданского населения.

"Баллистическими и другими видами ракет, которые Россия использует против нас, против людей, и убивает украинцев", – сказал он.

Он подчеркнул, что Украина уже использует авиацию в системе противодействия воздушным атакам, в частности вертолеты и боевые самолеты для борьбы с дронами.

"Вы знаете, что мы сегодня применяем нашу авиацию, мы наладили эти процессы. Вертолеты, джеты в борьбе против массовых ударов дронов", – уточнил он.

По словам президента, масштабы атак остаются очень большими, а во время одного налета может применяться до 600 дронов.

"Вы знаете, что 600 дронов может быть атака, это постоянные массированные атаки. Мы сбиваем всем, что можем", – сказал он.

Он также отметил, что в перспективе украинская авиация, включая самолеты Gripen, будет играть важную роль в перехвате воздушных целей противника.

"Грипени, кроме того, что я сказал, против КАБов в борьбе, безусловно, как и часть современной уже украинской будущей авиации, будет бороться с другими видами ракет, воздушных целей врага, и ракет, и дронов", – отметил глава государства.

Отдельно Зеленский отметил, что ключевым элементом защиты от баллистических ракет пока остаются системы Patriot.

"Что касается антибаллистики, пока, кроме Патриотов, других инструментов у нас нет", – пояснил он.

Он также упомянул о договоренностях с Францией относительно систем SAMP/T, однако подчеркнул, что это перспективные решения, а не текущая потребность.

По словам президента, Украина уже ведет переговоры с Германией относительно новых пакетов помощи, но главный акцент сейчас – на скорости поставки.

"Но нам надо жить сейчас, людей сохранить надо сегодня", – подчеркнул он.

Именно поэтому Украина обратилась к США и лично к Дональду Трампу и Конгрессу с просьбой ускорить решение по ракетам для систем ПВО.

"Я начинал еще с президентом Байденом такие разговоры, продолжаю с президентом Трампом. Я очень хотел, чтобы украинское производство получило лицензии на производство PAC-3. Я верю, что в будущем, может, получим или будет наша система... Я написал президенту Трампу и Конгрессу Соединенных Штатов Америки. Я считаю, что им надо действовать быстрее", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский 26 мая направил Трампу и Конгрессу срочное письмо с просьбой помощи по поставкам боеприпасов для противовоздушной обороны. В письме украинский лидер раскрыл подробности воздушного удара страны-агрессора России по Украине 24 мая и, в частности, уточнил, что российские захватчики в те сутки запустили две ракеты "Орешник".

Именно это письмо и было направлено одновременно Белому дому и американским законодателям.

