'Ответ России на мирные усилия': Сибига – о ночной массированной атаке по Украине

Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на ночную массированную атаку по Украине 24 мая. По его словам, страна-агрессор Россия не заинтересована в установлении мира и продолжает осуществлять террор мирного населения.

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Об этом глава МИД написал в соцсети Х. Он призвал международных партнеров увеличить давление на РФ с помощью санкций.

"Еще одна громкая ночь в Киеве и других областях, пока противовоздушная оборона непрерывно отражает российские воздушные атаки. В столице повреждены жилые дома, по меньшей мере 15 человек получили ранения", – говорится в сообщении.

Сибига отметил, что с начала переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле прошла неделя, но Москва до сих пор не предоставила свой мирный меморандум. Впрочем, страна-террорист продолжает систематически наносить удары по гражданским с помощью ударных беспилотников и ракет.

"Это ответ России на международные усилия по достижению мира и наглядное доказательство того, что нужно усиливать санкционное давление на Москву, чтобы ускорить процесс установления мира", – написал политик.

Напомним, российские войска в ночь на 24 мая атаковали Киев и область около двумя десятками беспилотников типа "Шахед", а ночью также запустили баллистические ракеты. В результате падения обломков вражеских целей зафиксированы повреждения в нескольких районах столицы и области, есть пострадавшие.

Президент Владимир Зеленский также отреагировал на массированный ракетный и дроновый обстрел Украины, который устроили захватчики в ночь на 24 мая. Гарант подчеркнул, что Москва в очередной раз показала, что не намерена прекращать агрессию.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне в течение суток нанесли 403 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области. В результате атаки пострадали двое жителей в Пологовском районе. Россияне применяли дроны, реактивные системы залпового огня, артиллерию и авиацию.

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