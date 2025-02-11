Отправка европейских миротворцев в Украину может стать одной из главных тем на Мюнхенской конференции – NYT

Вопрос размещения на территории Украины миротворческого контингента из Европы станет одной из центральных тем для обсуждения на Мюнхенской конференции на этой неделе. Впрочем, подобную перспективу при условии, если Украина не станет членом НАТО, разумным шагом считают не все европейские чиновники и аналитики западных стран.

Видео дня

В то же время возникают трудности с достаточным количеством военнослужащих, которые могли бы войти в такую миссию и сдержать российского диктатора Владимира Путина от продолжения агрессии, и изменение политики США вносит свои коррективы. Об этом говорится в материале The New York Times.

В статье автор пытается проанализировать, способны ли европейские войска защитить безопасность Украины, и отмечает, что без вступления Украины в НАТО отправка на украинскую территорию большого количества европейских войск многим кажется безрассудной и неразумной.

"Без явного участия Америки в такой операции – с американским воздушным прикрытием, противовоздушной обороной и разведкой, как человеческой, так и технической – европейские войска были бы под серьезной угрозой российского зондирования и даже атак", – говорится в статье.

В материале упомянули, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, для урегулирования войны необходимо отправление в Украину миротворческого контингента численностью не менее 200 тысяч: такие силы могли бы стать определенной гарантией безопасности. Однако даже при достижении консенсуса в этом вопросе перед Европой встал бы вопрос нехватки личного состава.

"Это почти втрое больше, чем вся британская армия, и аналитики считают это невозможным", – пишет NYT, добавляя, что у Европы просто нет 200 тысяч военнослужащих.

Для Европы было бы сложно собрать контингент даже из 40 тысяч военных. Причина, считают в NYT, заключается в медленном экономическом росте, нехватке войск и необходимости увеличивать военные расходы для собственной защиты.

"И, скорее всего, этого будет недостаточно, чтобы обеспечить реальное сдерживание России", – говорится в публикации.

По мнению профессора военных исследований в Королевском колледже Лондона Лоуренса Фридмана, для реальных сил сдерживания обычно необходимо "более 100 000 военнослужащих, направленных на выполнение миссии" для регулярных ротаций и чрезвычайных ситуаций.

К тому же собеседники автора материала из европейских правительственных кругов подчеркивают: подобная миротворческая миссия на земле нуждается в американской поддержке. Без нее жизни военных будут подвергаться опасности, а Россия будет делать все, чтобы подорвать как политический, так и военный авторитет НАТО.

Малое количество войск без поддержки США будет не гарантией, а скорее "блефом" и может подтолкнуть Россию к "прощупыванию почвы", которой государства НАТО, по мнению эксперта по обороне из Немецкого института международных отношений и безопасности Клаудии Мейджор, вряд ли могли бы противостоять.

Наиболее реалистичными, по мнению Фридмана, являются три ключевые модели развития событий: миротворческая, сдерживающая и модель растяжки (Tripwire force). И у каждой из них есть свои недостатки.

Недостатком первой модели является то, что миротворцы имеют легкое вооружение, достаточное лишь для самообороны. Обычно контингент формируется из военных многих стран, как правило, под эгидой ООН. Поскольку линия фронта в Украине имеет протяженность 1300 км, понадобится "огромное количество войск", которое, как уже отмечалось, Европа пока обеспечить не может.

Модель Tripwire force де-факто уже реализуется НАТО в восьми странах-членах, расположенных близко к РФ. Однако она будет работать только при условии, что существует неразрывная связь между войсками на местах и большими подкреплениями, готовыми вступить в бой при необходимости, с чем в случае с Украиной возникают определенные трудности.

Самой надежной, отмечено в материале, могла бы стать модель с привлечением сил сдерживания, однако для ее реализации необходимо не менее 150 000 хорошо оснащенных военнослужащих, а также ПВО, разведка, вооружение и помощь США в стратегических средствах.

И если бы все это удалось обеспечить, Фридман замечает, что не может представить, что Россия согласится на такое развитие событий. Поэтому лучшей моделью после потенциального прекращения огня, по его мнению, может стать четвертая модель с условным названием "дикобраз", которая заключалась бы в обеспечении западными партнерами Вооруженных сил Украины достаточным количеством оружия, ресурсов и обучения, в том числе с участием западных сил. Так появился бы шанс донести до России мнение, что ей не следует предпринимать попытки развязать новую войну. Однако сработает это только в том случае, если такие обязательства Запад возьмет на себя на долгосрочную перспективу.

Напомним, в конце января этого года в МИД России разразились угрозами из-за идеи размещения миротворцев в Украине. Там пригрозили Западу: если тот отправит на территорию Украины миротворцев без разрешения Москвы, эти военные станут "законной целью" для оккупационных войск.

Между тем президент Владимир Зеленский считает, что любые миротворческие силы, если они будут развернуты в Украине, должны включать войска США. Это будет залогом их эффективности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!