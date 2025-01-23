Американские военные должны быть в составе миротворческих сил в Украине, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что любые миротворческие силы, если они будут развернуты в Украине, должны включать войска США. Это будет залогом их эффективности.

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Об этом Зеленский сказал в интервью Bloomberg. По его словам, у европейских союзников нет достаточно солдат, чтобы стать реалистичным сдерживающим фактором для диктатора Владимира Путина, а любое другое решение рискует вызвать разногласия внутри НАТО.

"Этого не может быть без Соединенных Штатов. Даже если некоторые европейские друзья думают, что это возможно, нет, этого не может быть. Без Соединенных Штатов никто рисковать не будет", – объяснил президент.

Как пишет Bloomberg, Зеленский сейчас стремится заручиться поддержкой США, нашего важнейшего союзника, поскольку дипломатический толчок к прекращению боевых действий в Украине "набирает обороты".

"Его возмутила идея, высказанная во вторник, что военной поддержки его европейских союзников будет достаточно", – говорится в статье.

Также Зеленский назвал минимальное количество миротворческого контингента, который смог бы предотвратить новое нападение России. Глава государства отметил, что речь идет как минимум о 200 тысячах военнослужащих.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский высказался по поводу возможности размещения миротворцев на территории Украины – сейчас этот вопрос обсуждается с несколькими ключевыми международными партнерами, в частности с Францией и Польшей. Однако Украина нуждается в серьезных гарантиях безопасности.

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