'Отношения как кардиограмма': Кира Рудик охарактеризовала главные проблемы во взаимоотношениях Украины и Польши

У Украины еще нет настоящего, долгосрочного опыта хороших партнерских отношений с другими странами. Но сейчас такой опыт у нашего государства появляется – и мы учимся отстаивать свои интересы так же, как делают наши партнеры. В частности, Польша.

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Так для OBOZ.UA прокомментировала отношения Украины и Польши народная избранница, глава партии "Голос" и вице-президент Альянса либералов и демократов за Европу Кира Рудык. Она вспомнила шутку главы государства Владимира Зеленского по поводу отношений наших стран.

"Хочу процитировать нашего президента: он сказал, что наши отношения с Польшей сейчас как кардиограмма – то вверх, то вниз, но главное, чтобы не линия посередине. Я думаю, он шутил, но это правда", – отметила депутат.

Тот факт, что с обретением опыта партнерских отношений Украина будет отстаивать свои интересы, не означает разрыва отношений, отметила Рудик.

"Это не будет означать, что кто-то хорош, а кто плохой. Можно иметь стратегического партнера, с которым не обязательно соглашаться по всем вопросам. Можно иметь очень четкие линии, по которым проходят определенные конфликтные моменты, и это не конец света, а просто определенное развитие отношений", – уверяет народная избранница.

Среди проблем во взаимоотношениях Украины и Польши две самые главные. Первая – это

Волынская трагедия

По мнению госпожи Рудык, этот исторический вопрос в Польше с 2016 года "стал чрезвычайно политизированным".

"Сейчас это вопрос, который объединяет все польское общество. Там фактически нет политической силы, которая бы выступала с другой позицией, кроме общей позиции польского правительства (какая в том, что Волынская трагедия – это был геноцид и нуждается в расследовании), – отметила депутат.

Но позиция Украины в этом вопросе непреклонна: мы не можем говорить о том, кто больше виноват. Мы можем говорить только о том, что решение вопроса памяти жертвам этих трагедий может быть исключительно общим. Потому что для Украины вопрос Волынской трагедии – это один из трагических вопросов нашего прошлого, а в Польше это вопрос национального единства.

"Институт национальной памяти уже определился с тем, что в следующем году будут разрешены определенные шаги по эксгумации в Ровенской области. Это как раз то, что Польша требует. Возможно, не в том объеме, в котором они это хотят, но шаги будут сделаны", – уверяет госпожа Рудык.

Не определяя, "кто больше виноват, кто больше родственников потерял и больше крови пролил", мы вместе чтим память жертв этой трагедии. Это позиция Украины.

"Вряд ли мы заставим польское общество согласиться с украинской точкой зрения. Но и мы не должны соглашаться с тем, как эту ситуацию видит Польша. Мы можем найти решение проблемы, которое не будет таким болезненным для обеих сторон, это абсолютно точно", – уверена народная избранница.

Вопросы аграрного сектора

Протесты на украинской границе, как напомнила Рудик, начались перед польскими выборами. То есть, снова мы имеем дело с вопросом, который был политизирован. К сожалению, как считает депутат, Украина допустила ошибку, добавив к политическому и экономическому еще эмоциональный пласт.

"Украинское руководство обратилось в Брюссель вместо того, чтобы идти по двусторонним украинско-польским отношениям. И это также создало еще один эмоциональный слой в том, каким образом решаются вообще такие вопросы между странами-соседями в Европейском Союзе", – пояснила Рудик.

По ее определению, есть несколько вариантов решения проблемы, и "все они так или иначе потихоньку работают". К примеру, перенаправление украинского зерна через румынскую границу.

"Здесь уже вопрос, сколько Польша потеряла на том, что зерно шло таким образом. И другой вопрос – какие механизмы нужно сделать, чтобы украинские производители не продавали зерно внутри Польши. Потому что проблема была в том, что зерно, которое должно было идти через Польшу транзитом , в конце концов, оказывалось внутри Польши и разрушало внутренний польский рынок", – напомнила депутат.

Однако это проблема не только Украины, и ее не решить протестами.

"Это решается взаимодействием двух государств на разных уровнях, президентов, премьер-министров, на уровне контроля на границе, на уровне дотации из Брюсселя и так далее. И сейчас эти решения уже приходят, а в процессе европейской интеграции будут еще определенные наработки" , – заметила Рудик.

Народная избранница напомнила и подчеркнула: Украина и Польша являются конкурентами, в том числе в производстве зерна. То есть простого решения не будет.

"Но, возможно, компромиссное решение, где все будут умеренно работать в рамках правил, о которых мы все вместе договоримся", – заверила народная избранница.

Главное, как резюмирует госпожа Рудик, "принять и всегда помнить, что несмотря на то, что мы с Польшей являемся очень близкими союзниками, мы также являемся экономическими конкурентами". Это отнюдь не помешает нашим отношениям.

Как сообщал OBOZ.UA, польский министр иностранных дел Радослав Сикорский предложил временно оккупированный Россией Крым передать под мандат ООН. Это вроде бы нужно для подготовки, в его понимании, честного референдума.

В МИД Украины отреагировали на идею передать Крым под мандат ООН. В ведомстве подчеркнули, что территориальная целостность Украины не может быть предметом обсуждения или компромиссов. Крым – это Украина, поэтому любые предложения на тему какого-либо другого статуса полуострова неприемлемы.

В Меджлисе крымскотатарский народ также резко отреагировал на высказывания Сикорского относительно передачи Крыма под мандат ООН. Глава Меджлиса Рефат Чубаров назвал такие заявления "недопустимыми и циничными".

После этого Сикорский разъяснил свое предложение по Крыму. По его словам, эта идея была высказана в рамках гипотетической дискуссии.

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