"Отмечаем с верой в нашу победу": Зеленский поздравил украинцев с праздником Пасхи. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником Пасхи. Он символически отметил, что впереди нас ждет едва ли не самая трудная из вершин, однако мы преодолеем ее, и вместе встретим свой рассвет.

Видео дня

Видеообращение лидер государства опубликовал в своем Telegram. Он заверил, что государственный флаг Украины непременно поднимется на всей нашей Богом данной земле, на всех временно оккупированных "чертями" территориях (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Мы отмечаем сегодня праздник Пасхи с непоколебимой верой в нашу победу", – подчеркнул президент.

"Утром 24 февраля солнце так и не взошло, рассвет так и не наступил. Утром 24 февраля началась темная ночь и в то же время началось наше пробуждение, наша борьба. Темнота не смогла омрачить дух, стремление воли, любовь к земле земли и готовность ее защищать", – убежден Зеленский.

"Мы не только ждем и просим, а одерживаем и творим свою Победу сами. 417 дней – мы уже прошли немалый путь. Впереди у нас едва ли не самая тяжелая из вершин. Мы преодолеем ее. И вместе встретим свой рассвет, когда над всей нашей страной взойдет солнце. Это сине-желтый флаг", – отметил он.

"Солнце засияет на юге, солнце засияет на востоке, солнце засияет в Крыму. Оранжевое солнце в мирном синем небе, и это свет справедливости", – добавил лидер государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– предстоятель ПЦУ Блаженнейший Митрополит Эпифаний провел Пасхальное богослужение в Свято-Михайловском Златоверхом кафедральном соборе. После пятичасовой службы митрополит Киевский и всея Украины обратился к украинцам с поздравлениями по случаю главного христианского праздника;

– Патриархи ПЦУ и УГКЦ Эпифаний и Святослав поздравили украинцев со светлым праздником – Пасхой. В символическом послании они заявили, что "еще ночь продолжается, но день приблизился!"

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