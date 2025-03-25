'Это видение американской стороны': Зеленский прояснил ситуацию о роли украинских АЭС в соглашении о ископаемых

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи о том, что вопрос украинских атомных электростанций (АЭС) рассматривается в новом соглашении с США о редкоземельных металлах. По его словам, это соглашение – это исключительно видение американской стороны, которое еще предстоит тщательно изучить.

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Об этом глава государства рассказал на брифинге во вторник. Зеленский отметил, что США предложили Украине новое крупное соглашение по использованию недр, которое является логическим продолжением предыдущего рамочного соглашения.

"Вчера команда брифировала меня по поводу нового соглашения, как это выглядит сейчас. Это большое полное соглашение видения американской стороны, от шагов которые были раньше. Рамочное соглашение, вы помните, а после рамочного соглашения разрабатывается полное соглашение. Сейчас американская сторона предложила нашей стороне сразу большое соглашение, их видение", – сказал он.

По словам президента, деталей соглашения у него еще нет.

"Я попросил нормально разобраться с этим соглашением, сделать разъяснение всех деталей и потом уже нам собираться и понимать, что это уже серьезный документ. А такой документ будет нарабатываться сторонами, а после идти в парламент по ратификации", – отметил он.

При этом Зеленский ясно дал понять, что вопрос атомных электростанций в соглашении не поднимался.

"Об атомной станции мы говорили с президентом Трампом. Я ему сказал, что просто станцию, это не сработает. Станция, есть город, там люди эти живут, там их семьи. Я говорил, что дамбу они взорвали, то есть доступ к воде. Много вопросов. И никто не будет давать электричество россиянам. Они рассчитывали, что наша запор. и не будет работать на них. Вот моя позиция. Я о ней говорил президенту Трампу", – сказал Зеленский.

Он добавил, что ЗАЭС нужно ремонтировать и Трамп об этом знает.

"Все это знают. МАГАТЭ подтверждал, наши технические специалисты подтверждали. Мы думаем 2-2,5 года, чтобы ее поднять, чтобы ее поставить на ноги, как говорится, эту станцию. Это много денег. И он меня спросил, может мы работать вместе на этой теме. Я ему сказал, да, если вы будете нам вкладывать в модернизацию, да, если вы поможете нам вернуть станцию, окей" – объяснил президент.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский заверил, что США не получат в собственность ни ЗАЭС, ни другие атомные электростанции Украины. Все АЭС в стране не являются частной собственностью, поэтому речь идет только об инвестициях в восстановление, а не о владении.

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