"От Лиссабона до Луганска": глава МИД Германии заговорила о расширении Евросоюза

Членство Украины в Европейском Союзе поддержала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она отметила, что наша страна способна проводить реформы даже в условиях полномасштабного российского вторжения.

Евроинтеграционный путь Украины политик прокомментировала в понедельник, 2 октября, во время своего очередного визита в Киев. Заявления Бербок, сделанные в ходе общения с прессой, цитирует "Европейская правда".

"Будущее Украины – в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы, и вскоре оно расширится от Лиссабона до Луганска. С каждым селом, с каждым метром, который освобождает Украина, с каждым метром, где она спасает своих людей, она также расширяет свой путь в ЕС", – сказала представительница немецкого правительства.

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Она пообещала, что государства-партнеры будут поддерживать Киев, оказывать всестороннюю помощь.

Украина, как отметила Бербок, способна и сейчас проводить поразительные реформы. "Это вещи, такие как изменение законодательства в сфере юстиции, в сфере медиа, но также которые касаются борьбы с коррупцией, и об этом мы открыто говорим с нашими партнерами здесь, в Украине, что мы вместе можем расширять этот путь", – сказала глава МИД ФРГ.

Добавим: 2 октября в Киеве стартовала неформальная встреча министров Евросоюза по иностранным делам – это первая в истории подобная встреча всех 27 государств-членов за пределами ЕС.

Как писал OBOZREVATEL:

– Еще в прошлом месяце (11 сентября) Бербок также приезжала в Киев. В столице нашей страны она встретилась с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, президентом Владимиром Зеленским, а также киевским городским главой Виталием Кличко.

– По итогам визита страны достигли договоренности о строительстве ветряной электростанции вокруг ЧАЭС. Бербок заявила о планах теснее соединить энергосеть с Украиной.

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