Украина и Германия построят ветровую электростанцию вокруг ЧАЭС: Бербок рассказала подробности

Украина и Германия подписали право на намерения построить вокруг Чернобыльской АЭС ветровую электростанцию. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о планах теснее соединить энергосеть с Украиной.

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Она также посоветовала украинцам развивать возобновляемые источники энергии. Об этом сообщает издание Tagesschau.

Бербок заявила, что вокруг Чернобыльской АЭС в будущем могут построить ветровую электростанцию. На встрече в Минприроды Украины была подписана соответствующая декларация о намерениях.

Кроме того, глава МИД Германии в рамках визита в Украину 11 сентября посетила электроподстанцию в 50 километрах от Киева. Станцию мощностью 2000 мегаватт несколько раз поражали российские ракеты и беспилотники-камикадзе иранского происхождения. Части объектов были разрушены и отстроены. Сейчас подстанцию огородили сетками для перехвата низколетящих дронов.

Напомним, министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок утром 11 сентября прибыла в Киев. Это уже ее четвёртый визит в украинскую столицу с начала полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бербок считает, что удары дронов по Москве, в которых Россия обвиняет Украину, не нарушают международное право. Это ведь РФ напала на Украину – и Киев имеет законное право защищаться.

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