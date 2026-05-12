"Остановится в любой момент": в Кремле сделали циничное заявление об условиях прекращения войны против Украины

В Кремле сделали очередное циничное заявление относительно условий окончания войны в Украине. Там подчеркнули, что якобы готовы остановить боевые действия в любой момент при условии принятия президентом Владимиром Зеленским "необходимого решения", которое всем "хорошо известно".

Об этом в комментарии российским пропагандистским медиа заявил пресс-секретарь кремлевского главы Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что Россия по-прежнему открыта для диалога и поблагодарил Соединенные Штаты за активное участие в переговорном процессе.

Кремль заявил об определенном прогрессе в переговорах

По словам Пескова, работа в трехстороннем формате с участием РФ, Украины и США продолжается и в этом процессе есть определенные сдвиги.

"Президент (российский диктатор Владимир Путин. – Ред.) говорил о том, что Россия остается открытой для контактов, что выполнена определенная работа в трехстороннем формате и говорил о том, что мы будем приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны США. И тот багаж наработки в плане переговорного процесса позволяет говорить о том, что приближается действительно завершение, но говорить в этом контексте о какой-то конкретике пока не приходится", – сказал спикер Кремля.

Москва снова выдвинула Киеву условия для завершения войны

Он отметил, что частичное гуманитарное перемирие завершилось, а так называемое СВО продолжается и в этом якобы виновата исключительно украинская сторона.

"Она (так называемая СВО. – Ред.) может остановиться в любой момент, как только киевский режим и Зеленский возьмет на себя ответственность и примет необходимое решение. Какие решения нужно принять – в Киеве хорошо известно", – цинично подчеркнул Песков, имея в виду, в первую очередь, отказ Украины от всей территории Донбасса.

Представитель Кремля также затронул тему встречи президентов РФ и Украины, отметив, что Путин якобы готов к переговорам на высшем уровне, но исключительно для "финализации процесса" и отметил для этого сначала нужно выполнить "домашнюю работу".

"Президент выступая на пресс-конференции в Кремле сказал, что будет готов встретиться в любой момент с Зеленским в Москве для переговоров и также в любой другой точке. Но в любой другой точке есть смысл встречаться только если полностью финализировать процесс. А для того, чтобы поставить точку, нужно еще сделать большую домашнюю работу", – подчеркнул Песков.

Напомним, ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что мирные переговоры не принесут никаких существенных результатов, пока Киев не примет российские ультиматумы. В частности, Москва настаивает, чтобы ВСУ вышли с территории Донецкой области. Также в РФ считают, что Европа препятствует завершению войны в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор Владимир Путин 9 мая заявил, что война против Украины идет к завершению. Он также выразил готовность лично встретиться с президентом Владимиром Зеленским, но хочет, чтобы тот приехал в Москву.

