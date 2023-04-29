Особое внимание Николаеву: до конца года Дания выделит на восстановление Украины миллиард евро

Правительство Дании одобрило решение о внедрении новой программы поддержки Украины, которая борется с полномасштабным вторжением России, на 2023 год. В рамках этой инициативы Копенгаген выделит нашему государству один миллиард евро.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен на брифинге в Одессе в пятницу, 28 апреля. В мероприятии также принял участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, а также официальные представители Эстонии, Исландии, Литвы, Норвегии, Швеции и Финляндии. Трансляцию пресс-конференции опубликовали на Facebook-странице украинского министерства (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как отметил Расмуссен, основой утвержденной правительством Дании программы является восстановление Украины после российских обстрелов. Особое внимание страна уделит восстановлению Николаева.

Министр заявил, что категорически осуждает террористические ракетные атаки российских оккупантов на Николаев. Он подчеркнул, что в то же время они подкрепляют решимость его государства продолжать оказывать Украине помощь.

Расмуссен подчеркнул, что борьба украинского государства и народа напоминает всему миру, что свобода не дается просто так, за ее нужно бороться.

"Пока вы боретесь, Дания будет с вами", – добавил глава МИД Дании.

Отметим, что премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен прибыла с визитом в Николаев 29 января. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским она посетила раненых украинских военных в одном из госпиталей города.

Кроме того, Зеленский и Фредериксен в рамках шефства по восстановлению, которое взяла Дания над Николаевом, посетили Николаевский торговый порт. Там лидеры осмотрели резервуары для хранения растительного масла, разрушенные российскими ракетами и дронами.

Как сообщал OBOZREVATEL, переданные Данией самоходные артиллерийские установки Caesar уже становятся на боевое дежурство в Украине. Страна передала нашим ВСУ все свои САУ такого типа.