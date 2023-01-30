Зеленский в Николаеве встретился с премьер-министром Дании: посетили раненых защитников. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен 29 января проводят встречу в Николаеве. Политики вместе посетили раненых украинских военных в одном из госпиталей города.

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Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. "Важно, чтобы наши воины смогли пройти не только физическую, но и психологическую реабилитацию. Большая благодарность всем медицинским работникам, оберегающим здоровье наших защитников. Желаю скорейшего выздоровления!", – написал глава государства.

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