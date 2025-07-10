'Ощущение неотложности растет с каждым днем': премьер Нидерландов призвал сделать слова о поддержке Украины действиями

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что поддержка государством Украины в ее борьбе с полномасштабным вторжением России является неизменной. Безопасность Украины является решающей составляющей стабильности всей Европы.

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Однако слова поддержки Украины со стороны европейских партнеров наконец должны стать действиями. С таким заявлением глава правительства выступил 10 июля на Конференции по вопросам восстановления Украины (URC2025) в Риме, передает Укринформ.

"Две недели назад в Гааге на саммите НАТО мы говорили о мире, свободе и безопасности в Европе. И что еще важнее – о нашей преданности поддержке Украины, ведь ее безопасность является ключевой для нашей безопасности. И вот мы здесь, и ощущение неотложности растет с каждым днем", – подчеркнул Схоф.

Он напомнил, что российские оккупационные войска ежедневно атакуют в Украине гражданские объекты, что приводит к жертвам и пострадавшим. По словам Схофа, это является напоминанием о том, что помощь Украине сейчас "важнее, чем когда-либо".

Премьер напомнил, что весной правительство Нидерландов объявило о выделении 3,5 млрд евро для поддержки Украины, из которых 3,1 млрд – на военную помощь, в частности на БПЛА и средства противовоздушной обороны.

По его словам, страна берет на себя обязательства выделить еще 300 млн евро на восстановление Украины в 2025 и 2026 годах. Об этом также говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Нидерландов.

Отмечается, что страна выделит 30 млн евро на поддержку нидерландских компаний и организаций в создании проектов, способствующих восстановлению и устойчивому восстановлению Украины. Еще 52 млн евро предоставят на восстановление энергетической инфраструктуры и снабжение питьевой водой в Украине.

Также 4 млн евро выделят на строительство нового крыла Детской больницы во Львове в сотрудничестве с Центром детской онкологии имени принцессы Максимы в Утрехте.

"Россия не только хочет поставить Украину на колени военным путем, но и более трех лет пытается уничтожить украинское общество и экономику путем постоянных атак на энергетическую инфраструктуру, водоснабжение, зернохранилища и даже дома и квартиры. Поэтому крайне важно, чтобы международное сообщество поддерживало Украину не только оружием, но и финансово, экономически и социально. Экономика и общество Украины должны оставаться на плаву, потому что это помогает стране в ее борьбе", – прокомментировал выделение средств глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дик Схоф подчеркнул, что Европе стоит нарастить обороноспособность и увеличить инвестиции в эту сферу. Потому что угроза, которую создает РФ, "распространяется за пределы Украины и все чаще проявляется в гибридных формах".

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