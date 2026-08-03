Оружие уже сейчас и украинские нарративы: Зеленский озвучил новые задачи для руководителей украинских посольств. Видео

Президент Владимир Зеленский поставил новые приоритетные задачи перед руководителями украинских дипломатических миссий. Он подчеркнул, что главными показателями эффективности послов должны стать привлечение оружия для Украины, продвижение украинской позиции в мире и усиление международного давления на Россию.

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Об этом глава государства заявил во время совещания с руководителями зарубежных дипломатических представительств Украины.

Оружие для Украины уже сейчас

Президент подчеркнул, что главной задачей украинской дипломатии является обеспечение Украины оружием уже сейчас.

"Оружие для Украины уже сейчас. Качество работы посольства должно измеряться объемом оружия, которое получает Украина, финансовыми средствами, которые поддерживают Украину, политическими решениями и конкретными шагами, оказывающими давление на Россию. Это четкие рамки", – заявил Зеленский.

По его словам, каждый украинский посол должен знать возможности страны, в которой он работает, в плане поставок вооружения, и делать все возможное, чтобы необходимое оружие поступало в Украину.

Он подчеркнул необходимость в ракетах для систем ПВО, в частности для Patriot, NASAMS, IRIS-T, SAMP/T и HAWK, а также в вооружении для боевой авиации и дронов.

"Каждый посол должен доставлять Украине оружие", – подчеркнул Зеленский, добавив, что дипломатические методы могут различаться в зависимости от страны и ситуации: от публичной работы до закрытых переговоров.

Зеленский подчеркнул, что каждый посол должен помогать Украине получать оружие, независимо от того, работает ли он через официальные или неофициальные каналы, а также при поддержке гражданского общества или СМИ. Именно под эти задачи должны быть переориентированы показатели эффективности работы дипломатических представительств.

Украина стремится к миру

Отдельной задачей для дипломатов президент назвал противодействие российской дезинформации о якобы нежелании Украины завершить войну.

Зеленский подчеркнул, что именно Украина с самого начала стремилась к миру и готова ко всем содержательным дипломатическим форматам, тогда как Россия намеренно затягивает войну и продолжает террор.

"Именно Украина хочет мира. Именно Украина ни одного дня не хотела этой войны. Именно Россия делает все возможное, чтобы затянуть войну и как можно сильнее ударить по жизни. Мы делаем ставку на дипломатию. Все лидеры, которые могут помочь, знают, что мы готовы к любым конструктивным форматам. Путин не готов. И именно в этом заключается проблема", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, украинские дипломаты должны последовательно и аргументированно объяснять это международным партнерам, а также работать над тем, чтобы ни одна влиятельная столица мира не создавала препятствий для дипломатического завершения войны.

"Когда Москва не хочет, Вашингтон и Пекин могут сделать так, чтобы она захотела мира. И мы делаем всё возможное, чтобы столицы Европы, на которые Россия не очень хочет обращать внимание, были на таком уровне, когда Россия не сможет игнорировать Европу. В этом заключается одна из ключевых задач нашего сотрудничества в сфере безопасности и политики с нашими европейскими партнерами", – подчеркнул президент.

Должны звучать украинские нарративы

Зеленский также подчеркнул, что украинские послы должны активнее работать с традиционными СМИ, блогерами и инфлюенсерами, чтобы доносить позицию Украины за рубежом.

"Украинская позиция, наше мнение, наш взгляд, наши нарративы, наши потребности должны быть и звучать доступно в подкастах, в соцсетях, у блогеров и инфлюенсеров. Но при этом — и в каждом из привычных СМИ, которые по-прежнему оказывают влияние, цитируются, имеют политическое значение и реальную возможность привлекать внимание к Украине, а значит, укреплять поддержку Украины и уважение к нашему сообществу в стране", – подчеркнул президент.

В то же время президент призвал дипломатов лучше изучать страны, в которых они работают, владеть их языками, понимать местную культуру, ценности и особенности общества.

Отдельно он подчеркнул, что послы должны регулярно бывать в Украине, посещать фронт, прифронтовые и приграничные общины, видеть последствия российских обстрелов и лучше понимать потребности государства.

"Каждый посол должен почувствовать, каково это, когда пусто пусковые установки ПВО, а россияне бьют баллистическими ракетами", – отметил президент.

Также Зеленский поручил более тщательно готовить новых сотрудников дипломатической службы и обеспечивать надлежащее использование опыта дипломатов после их возвращения в Украину.

"Учитывая всё это, необходимо более тщательно подбирать и готовить смену кадров в посольствах, а тем, кто возвращается в Украину, следует предлагать должности, которые действительно будут соответствовать их вкладу в общий результат Украины и опыту, которым обладают наши сотрудники здесь и который был приобретен сотрудником посольства в стране пребывания. В противном случае существует риск потерять для дипломатической системы опытных специалистов, чего мы себе позволить не можем", – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский объявил о новых кадровых решениях. Он назначил Рустема Умерова главой Службы внешней разведки, а Игоря Клименко — секретарем СНБО.

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