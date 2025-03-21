"Орбан выбрал изоляцию": Евросоюз нашел, как обойти вето Венгрии в ключевых решениях по Украине

В Европейском Союзе решили не полагаться больше на то, что Венгрия будет соглашаться с решениями союзников по Украине. Премьер-министр этой страны постоянно блокирует любые попытки объединенной Европы усилить военную помощь Украине или прогресс страны на пути вступления в Евросоюз.

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Поэтому в ЕС, похоже, нашли способ обходить вето Венгрии в ключевых решениях по Украине. В чем он состоит, рассказало издание Politico.

В материале подчеркнуто, что европейские лидеры больше не полагаются на то, что Венгрия будет соглашаться с ключевыми политическими позициями по отношению к Украине. Но, добавляют в Politico, это не значит, что Будапешт не сможет создавать проблемы.

Так, президенты и премьер-министры по всему блоку встретились в Брюсселе в четверг, 20 марта, чтобы подписать ряд новых обязательств, от экономической конкурентоспособности до финансовых рынков. Самым острым вопросом традиционно остается оказание поддержки Украине, ведь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан постоянно выступает против любых попыток усилить военную помощь или продвижение заявки страны на членство в Европейском Союзе.

Согласно правилам Евросоюза, совместное заявление, обнародованное от имени Европейского Совета, должны согласовать все 27 стран-членов. И это совместное заявление оказалось под угрозой две недели назад, когда Орбан пытался сорвать попытку ЕС восполнить пробел, созданный прекращением американской помощи Киеву.

И тогда другие лидеры ЕС нашли способ обойти вето Венгрии.

"Потом текст, согласованный остальными 26 странами, был добавлен к другим резолюциям, которые были согласованы единогласно. И хотя Венгрия отказалась, это все равно было выдано как официальное заключение Европейского Совета. Эта тактика, кажется, работает, и дипломаты сказали Politico, что намерены использовать ее снова", – говорится в материале.

Так, заявление по Украине, поддержанное всеми странами-членами ЕС, кроме Венгрии, на встрече 20 марта, планируют опубликовать как "приложение от имени 26 стран". Об этом Politico сообщил высокопоставленный дипломат ЕС на основе анонимности.

"Это новая норма. И она полезна, когда речь идет о политических намерениях. Возможно, со временем мы столкнемся с другими проблемами", – отметил он.

Собеседник издания добавил, что возражения Венгрии учитываются и быстро игнорируются.

"После 6 марта ни у кого нет сомнений, что существует расхождение с одним государством-членом. Цель всегда должна заключаться в том, чтобы иметь выводы на 27. Если это невозможно, если стратегическое распределение сохранится, – а у нас есть все признаки того, что оно сохранится, – мы будем двигаться вперед на 26", — объяснил новую тактику чиновник.

Politico добавляет, что во время последнего заседания Европейского Совета европейским лидерам удалось заручиться поддержкой премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который ранее вместе с Орбаном блокировал инициативы по Украине.

В то же время Венгрия продолжает блокировать внедрение дополнительных санкций в отношении российских энергоресурсов и товаров из РФ: это решение требует единодушия всех членов ЕС. И в Евросоюзе уже намекают на то, что с учетом настолько отличной от общеевропейской позиции по ключевым вопросам Венгрии нечего делать в объединении.

"Орбан избрал изоляцию и путь нелиберальной демократии вопреки очевидным интересам ЕС и, собственно, Венгрии. Ему было предоставлено много возможностей и он отклонил протянутые руки. Безопасность Европы является слишком серьезной проблемой, чтобы вести переговоры с одним человеком, который видит вещи на 180 градусов иначе, чем все остальные. Если он думает, что может сделать это лучше, идя самостоятельно, я не думаю, что многие будут пытаться его остановить", – подчеркнул в разговоре с Politico еще один европейский дипломат.

В проекте заявления по Украине, принятом накануне, по данным Politico, подтверждается "постоянная и непреклонная поддержка ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

"Европейский Союз сохраняет свой подход "мир через силу", который требует, чтобы Украина была в более сильной позиции с собственным мощным военным и оборонным потенциалом как основным компонентом", – говорится в тексте.

Третий высокопоставленный европейский дипломат при этом отметил, что ЕС приветствует усилия президента США Дональда Трампа, который пытается прекратить российскую агрессию против Украины, но особого оптимизма по поводу результата этих усилий Европа не испытывает.

"Существуют переговоры между США и Россией и переговоры между США и Украиной, но они не рассматриваются как мирные переговоры", – отметил он, добавив, что чем бы ни завершились переговоры по прекращению огня, ЕС продолжит оказывать помощь Украине.

Напомним, 12 марта стало известно, что Орбан выдвинул 12 требований к ЕС: среди них – отсутствие в составе Украины.

Также сообщалось, что венгерский премьер заявил, что хочет провести в Венгрии голосование по вступлению Украины в ЕС. К тому же он пригрозил блокировать путь вступление Украины. Орбан утверждал, что решение о присоединении "зависит от Венгрии" и, если Будапешт будет выступать против, Киев якобы не сможет стать членом Евросоюза.

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