Орбан пригрозил Зеленскому 'последствиями' из-за его слов о 'Дружбе'

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского относительно нефтепровода "Дружба" и отношений Киева и Будапешта. Венгерский политик заявил, что тот якобы "открыто угрожал Венгрии".

Об этом Орбан написал в Facebook-группе Harcosok Klubja. Этот онлайн-клуб был создан премьером и его самыми преданными союзниками, вступить в него можно исключительно по приглашению, из-за чего страница является закрытой. Пост Орбана процитировало издание Magyar Nemzet.

По мнению Орбана, Украина атаковала узлы нефтепровода "Дружба" из-за того, что Венгрия не поддерживает наше членство в ЕС.

"Это был насыщенный выходной. Президент Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признался, что они стреляют по трубопроводу "Дружба", потому что мы не поддерживаем их членство в ЕС. Из этого также видно, что венгры приняли правильное решение", – написал премьер.

Он также отметил, что шантажом, взрывами и угрозами нельзя попасть в ЕС.

"Слова Зеленского будут иметь длительные последствия", – заявил Орбан.

Что этому предшествовало

"Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией. А теперь существование дружбы зависит от позиции Венгрии", – сказал Зеленский 24 августа, отвечая на вопрос, не появились ли новые рычаги влияния на Будапешт в вопросе разблокирования вступления Украины в ЕС.

Президент не уточнил, шла ли речь о политических отношениях с премьером Виктором Орбаном или о нефтепроводе "Дружба", который несколько раз повредили украинские дроны и который после этого перестал работать, в частности для поставок нефти в Венгрию и Словакию.

В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Зеленский использовал День Независимости Украины, чтобы "угрожать Будапешту".

Он подчеркнул, что Венгрия уважает суверенитет и территориальную целостность всех стран и ожидает того же от других. По его словам, последние атаки Украины на нефтепровод "Дружба" нарушают энергетическую безопасность Венгрии и могут трактоваться как атака на ее суверенитет.

Министр иностранных дел Андрей Сибига ответил своему венгерскому коллеге Петеру Сийярто на требование прекратить атаковать нефтепровод "Дружба". Он подчеркнул, что Будапешт должен "стать независимым".

"Я отвечу по-венгерски. Вам не нужно указывать украинскому президенту, что делать или говорить и когда. Он президент Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйтесь и станьте независимыми от России, как и остальная Европа", – написал Сибига.

Удары по "Дружбе" и реакция Венгрии

В ночь на 13 августа дроны-камикадзе военной разведки Украины атаковали в городе Унеча Брянской области одноименную нефтеперекачивающую станцию. "Унеча" является ключевым узлом магистральной сети нефтепроводов "Дружба" и сейчас обеспечивает военную логистику российской армии.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто после этого заявил, что Украина якобы как-то навредила энергетической безопасности Венгрии. Он также отметил, что его страна к войне "не имеет никакого отношения".

Министр пригрозил Киеву отключением электроэнергии. Он отметил, что его страна является одним из главных поставщиков света в Украину и без этой поддержки энергосистема останется более уязвимой.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил венгерскому коллеге Петеру Сийярто на обвинения в якобы атаке Украины на энергетическую безопасность Венгрии. Украинский дипломат подчеркнул, что именно Россия начала войну, а не Украина, и отказывается ее заканчивать. Сибига напомнил, что Венгрия систематически в течение многих лет прилагала усилия для сохранения своей энергетической зависимости от России, несмотря на длительные предостережения, что та не является надежным партнером.

Позже, в ночь на понедельник, 18 августа, Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области России. На объекте вспыхнул пожар, перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена.

Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, поражение российской нефтеперекачивающей станции нанесли подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. В Генштабе отметили, что нефтеперекачивающая станция "Никольское" является частью экономической инфраструктуры РФ и привлечена к обеспечению оккупационных войск страны-агрессора.

Сийярто вечером во вторник, 19 августа, сообщил, что поставки российской нефти Будапешту по трубопроводу "Дружба" были возобновлены. Он поблагодарил за это страну-агрессора Россию и снова набросился на Украину.

"Мы ожидаем, что Украина не будет осуществлять новых атак на трубопровод, который имеет критическое значение для энергоснабжения нашей страны. Эта война не наша, не втягивайте нас в нее!" – отметил Сийярто.

