'Станьте независимыми': Сибига ответил Сийярто на требование прекратить атаковать нефтепровод 'Дружба'

Министр иностранных дел Андрей Сибига ответил своему венгерскому коллеге Петеру Сийярто на требование прекратить атаковать нефтепровод "Дружба". Он подчеркнул, что Будапешт должен "стать независимым".

Об этом говорится в соответствующем заявлении украинского дипломата в соцсети Х. Сибига отметил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому не надо дополнительных указаний.

"Я отвечу по-венгерски. Вам не нужно указывать украинскому президенту, что делать или говорить и когда. Он президент Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйтесь и станьте независимыми от России, как и остальная Европа", – написал Сибига.

Что предшествовало

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существование дружбы с Венгрией сейчас зависит от позиции официального Будапешта. Таким образом президент намекнул Будапешту на разблокирование вступления Украины в ЕС.

В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Зеленский использовал День Независимости Украины, чтобы "угрожать Будапешту".

Предыдущая атака и реакция Венгрии

В ночь на 13 августа дроны-камикадзе военной разведки Украины атаковали в городе Унеча Брянской области одноименную нефтеперекачивающую станцию. "Унеча" является ключевым узлом магистральной сети нефтепроводов "Дружба" и сейчас обеспечивает военную логистику российской армии.

Петер Сийярто после этого заявил, что Украина якобы как-то навредила энергетической безопасности Венгрии. Он также отметил, что его страна к войне "не имеет никакого отношения".

Министр пригрозил Киеву отключением электроэнергии. Он отметил, что его страна является одним из главных поставщиков света в Украину и без этой поддержки энергосистема останется более уязвимой.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил венгерскому коллеге Петеру Сийярто на обвинения в якобы атаке Украины на энергетическую безопасность Венгрии. Украинский дипломат подчеркнул, что именно Россия начала войну, а не Украина, и отказывается ее заканчивать.

Сибига напомнил, что Венгрия систематически в течение многих лет прилагала усилия для сохранения своей энергетической зависимости от России, несмотря на длительные предостережения, что та не является надежным партнером.

