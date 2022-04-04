Друг Путина Орбан в четвертый раз станет премьером Венгрии, он назвал Зеленского своим оппонентом

Виктор Орбан побеждает на выборах в Венгрии. Он станет премьер-министром страны, возглавив правительство на четвертый срок.

Об этом пишет CNN. По данным венгерской Национальной избирательной комиссии, партия Орбана "Фидес" набрала 71% голосов.

Виктор Орбан, которого называют другом президента страны-агрессора Владимира Путина из-за многолетних тесных связей с Москвой, уже объявил о своей победе.

Также он в своей победной речи назвал одним из своих оппонентов президента Украины Владимира Зеленского.

Отмечается, что партия Орбана вместе со своими сателлитами вероятно получит конституционное большинство в парламенте – 2/3 голосов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский напомнил о том, что Орбан потакает Путину в вопросе повестки войны, которую президент страны-агрессора развязал в Украине.

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