Опираясь на решение Европейских судов во время рассмотрения дел, Украина может нивелировать коррупционные риски, – Смирнова

Для дальнейшей интеграции Украины в Европейский Союз и уменьшения коррупционных рисков, украинские суды должны опираться на решения судов ЕС.

Об этом заявила доктор юридических наук и проректор по научно-педагогической работе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Ксения Смирнова.

Она отмечает, что в соглашении об ассоциации с Европейским Союзом отмечено обязательство Украины использовать юридические практики ЕС в своей судебной практике. Доктор юридических наук подчеркнула, что принятие решений, опирающихся на решения суда ЕС, помогает нивелировать определенные коррупционные риски.

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"И собственно, в прошлом году, в августе 22-го года не было принято одно из таких очень эпохальных, мне кажется, решений Великойпалаты Верховного Суда по делу по энергетике, по делу "ДТЭК Западэнерго". В этом деле в правовой позиции было четко отмечено, что для применения норм закона используется европейская практика. И собственно была ссылка на решение суда ЕС относительно запрета применения двойных пошлин, если речь идет о внутреннем рынке электроэнергии", – сказала Смирнова.

Она отметила, что в дальнейших рассмотрениях дел нужно сделать невозможными отходы от применения такой практики.

"Может этого от нас и ждут наши европейские партнеры, когда мы говорим о нашей амбициозной цели и цели – вступлении в Европейский союз и сплоченность в соглашении поиска и движения в этих коридорах, то может стоит тогда действительно не искать лабиринты, а действительно просто идти этими коридорами и сплоченно видеть и обходить те крутые углы, которые могут попадаться", – подытожила Смирнова.

Ранее Большая палата Верховного Суда констатировала, что установленная в Украине плата за передачу электроэнергии при экспорте является нарушением взятых страной обязательств.