'Украина должна стать стальным дикобразом': фон дер Ляйен озвучила позицию ЕС накануне переговоров с Трампом

Украина должна получить надежные гарантии безопасности, чтобы защитить свою территориальную целостность и суверенитет. Также Киев не должен иметь никаких ограничений в действиях Вооруженных сил Украины.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским для медиа в Брюсселе. "Украина должна стать стальным дикобразом, которого не сможет переварить ни один нападающий", – говорится в сообщении.

Детали

Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что Украина должна получить надежные гарантии безопасности для сохранения своего суверенитета и территориальной целостности, а также отметила, что никаких ограничений действий ВСУ или международной поддержки быть не может.

Кроме того, она одобрительно оценила намерения президента США Дональда Трампа принять участие в формировании гарантий безопасности, подобных пятой статье НАТО, и отметила, что ЕС вместе с "Коалицией желающих" готовы внести свой вклад.

Что еще заявила глава Еврокомиссии

Также, по ее словам, "международные границы не могут быть изменены силой" и "вопрос границ – это исключительное право Украины".

Отдельно фон дер Ляйен обратила внимание на то, что 19-й пакет санкций ЕС против России будет готов в начале сентября.

"Завтра придет время, когда Украина решит свою судьбу", – сказала президент Европейской комиссии, имея в виду визит в Соединенные Штаты, куда европейские лидеры полетят вместе с украинским президентом Зеленским.

Что сказал президент Украины

Со своей стороны Владимир Зеленский в ответе на вопросы журналистов ответил, как трактует слова российского диктатора Владимира Путина о гарантиях безопасности и какие гарантии считает действенными.

Украинский лидер убежден, что гарантиями безопасности могут быть сильная армия, которую может дать только Украина, ее финансирование, которое может дать только Европа и оружие для армии, что может дать наше внутреннее и европейское производство.

"Но есть дефицитные вещи, которые есть только в США. Вот, я считаю, гарантии безопасности... Есть ли (размещение войск, – Ред.)? Есть ли такая защита, как у некоторых других государств в небе? Есть ли у нас возможность иметь современную (полный набор ПВО. – Ред.)? Это только пока вопрос. На них мы очень хотим получить ответ".

Зеленский поблагодарил Урсули фон дер Ляен и всю Европу за поддержку стремления Украины к справедливому миру

"Сегодня совместно, в нескольких форматах мы определяем, о чем будем говорить в Вашингтоне. Важно, чтобы единство Европы находилось на уровне 2022 года. Это единство помогает приблизить справедливый мир, и оно должно оставаться сильным. Согласовали необходимость прекращения огня для последующих дипломатических шагов, действенные гарантии безопасности для Украины России", – написал он в своем Telegram.

Напомним, накануне стало известно, что Урсула фон дер Ляен присоединится к президенту Украины во время его визита в Вашингтон в понедельник. Также Белый дом планируют посетить и другие европейские лидеры, однако, кто именно – глава Еврокомиссии не сообщила.

