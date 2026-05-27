Вражеские удары и усиление агрессии РФ: появился полный текст письма Зеленского к Трампу

Опубликован полный текст письма, которое президент Украины Владимир Зеленский отправил президенту США Дональду Трампу. Это обращение написано по случаю Дня памяти, который в Соединенных Штатах отмечается 25 мая для почтения памяти всех американских военнослужащих, погибших в войнах и военных конфликтах.

Фотокопиями в среду, 27 мая, поделился журналист издания Axios Барак Равид. Он опубликовал материалы, которые получил в свое распоряжение, на своей странице в X (Twitter).

Что написал Зеленский Трампу

Благодарность Соединенным Штатам

Глава украинского государства отметил, что письмо написано именно в День памяти, 25 мая: "В Украине это уже стало традицией, и я верю, что так будет всегда для каждого президента Украины – обращаться к Соединенным Штатам в этот день со словами благодарности".

Президент выразил слова благодарности и уважения к военнослужащим США, а также к каждому американцу.

"Снова и снова Америка помогала защищать Европу и защищать свободу. И сегодня, благодаря вашему опыту и непоколебимой поддержке, вы продолжаете помогать нам защищаться от неспровоцированной и жестокой российской агрессии", – обратился Зеленский к Трампу. На протяжении всего текста он неоднократно благодарил Вашингтон, напоминая о помощи, которую получил Киев.

"Мы знаем, что мир был бы значительно темнее местом без американского лидерства и решимости", – похвалил президент главу Белого дома.

Массированный обстрел со стороны ВС РФ

Далее Зеленский рассказал о российском обстреле, который состоялся накануне Дня памяти в США – в ночь на 24 мая.

Агрессор применил 54 крылатые и 30 баллистических ракет, три гиперзвуковые "Цирконы", два баллистические "Кинжалы" воздушного базирования и две баллистические ракеты средней дальности "Орешник" (одна ударила по Киевской области, другая упала на временно оккупированной территории Донецкой области Украины).

Кроме ракет, российская армия запустила около 600 ударных БПЛА. "Многие из них были дронами типа "Шахед" – тем самым оружием иранской разработки, которое уже продемонстрировало свою разрушительную силу на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива при применении иранскими силами", – напомнил глава государства.

Он рассказал, что пострадали почти 100 человек, также есть погибшие. Разрушениям и повреждениям подверглись 352 жилых здания, 19 школ и образовательных учреждений, два музея.

"Музей Чернобыля, который недавно был отреставрирован к 40-й годовщине Чернобыльской катастрофы, был уничтожен прямым ракетным ударом. Пострадал также Национальный художественный музей. Один из местных рынков Киева – обычное место, где семьи ежедневно покупали продукты – был полностью сожжен. И сегодня его пепел напоминает о том, как труд бесчисленного количества фермеров и повседневная жизнь тысяч людей могут быть уничтожены, когда нет ничего, что могло бы остановить лишь одну ракету", – подвел президент к теме о необходимости усиления украинской ПВО.

Помощь Украины на Ближнем Востоке и в регионе Залива

Снова благодаря союзникам, Зеленский указал на то, что Украина и сама поддерживает других, когда это необходимо. Далее цитируем:

"Когда Иордания, Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и другие обратились к нам, я сказал им, что Украина не может оставаться в стороне. Мы были готовы стать рядом с ними.

Я направил украинских специалистов для поддержки этих усилий, и они помогли укрепить безопасность и противовоздушную оборону по всему региону, включая защиту американских баз.

Иран также это заметил. Мы получали угрозы, но запугивание никогда не определяло выбор Украины".

Президент заявил, что украинцы чувствуют моральный долг и ответственность "стоять рядом с вами и с теми, кто выступает за безопасность и свободу". Киев верит, что настоящие союзы строятся именно на таких принципах.

Необходимость обеспечения украинской ПРО

Он отметил, что мы имеем успехи с перехватом вражеских БпЛА, но собственных возможностей производства систем противоракетной обороны у нас нет. В этом вопросе Украина вынуждена полагаться на друзей и партнеров по всему миру.

"Сейчас мы видим много признаков того, что Россия готовится усилить свою кампанию террора... Российские чиновники угрожают сделать атаки, подобные той, что была осуществлена против Киева накануне Дня памяти, частью более широкой и систематической кампании", – предупредил Зеленский.

Снова благодаря за всю поддержку, в частности программу PURL, президент заявил, что "нынешние темпы поставок в рамках PURL больше не соответствуют реальности той угрозы, с которой мы сталкиваемся".

"Мы понимаем, что спрос на противобаллистические ракеты Patriot является высоким и в других регионах – особенно учитывая ситуацию в Персидском заливе и другие растущие вызовы безопасности. Для нас – для нации, которая борется за собственное выживание – вряд ли существует что-то больнее, чем видеть батареи Patriot без загруженных ракет. Я прошу вашей помощи в защите неба Украины от российских ракет", – обратился Зеленский к американскому коллеге.

Он сообщил, что Киев уже предлагал Вашингтону сделку: закупку необходимого количества систем Patriot и зенитных боеприпасов к ним.

"Мы понимаем, что Соединенные Штаты и в дальнейшем несут ответственность за собственную оборону и за защиту своих союзников и партнеров. И мы согласны, что Европа должна взять на себя большую роль в обеспечении собственной безопасности. Однако после всего, что мы прошли вместе, разве мы не заслужили место среди ваших союзников?" – спросил глава государства.

Переговоры о мире

Президент уверен, что развитие Сил обороны Украины полностью соответствует целям, заявленным Трампом, и интересам Америки в более сильной и способной Европе.

"Нас, украинцев, не сломать. Но мы не хотим бесконечной войны. Пока у [Владимира] Путина остается хотя бы одно существенное преимущество в области обычных вооружений, он будет избегать традиционной дипломатии. Сегодня его баллистические ракеты остаются именно этим – его последним значительным преимуществом на поле боя", – говорится в письме.

Зеленский попросил президента США и Конгресс "не терять бдительности, продолжать поддерживать Украину и всех тех, кто защищает жизнь", в частности предоставив нам ракеты PAC-3 для ЗРК Patriot – "жизненно важный инструмент защиты от российского террора".

"Украине нужен мир, а не расширение ракетной войны со стороны России", – подчеркнул политик.

