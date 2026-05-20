Рейтинг Трампа упал до минимума на фоне ослабления его поддержки со стороны республиканцев: что известно

Рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента США упал почти до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом. Причиной называют то, что главу Белого дома все чаще критикует собственная Республиканская партия.

Об этом информирует агентство Reuters согласно результатам опроса Ipsos. Согласно опросу, работу главы Белого дома одобряют 35% респондентов, что на 1% меньше, чем наблюдалось в начале месяца.

По данным агентства, американский президент вернулся на свой второй срок в январе 2025 года с рейтингом одобрения 47%. Однако в этом году его рейтинг упал, поскольку американский народ ощутил на себе рост цен на бензин после того, как США и Израиль начали антииранскую операцию.

Война заблокировала значительную часть мировой торговли нефтью, приведя к росту цен на заправках для американцев примерно на 50% и вызвав беспокойство среди республиканцев, которые будут защищать свое большинство в Конгрессе на праймериз в ноябре 2026 года.

Недовольство внутри Республиканской партии растет: 21% республиканцев заявили, что сейчас не одобряют деятельность президента, по сравнению с 5% сразу после его вступления в должность в январе 2025 года. Около 79% республиканцев, принявших участие в опросе, сказали, что Трамп хорошо выполняет свою работу, что меньше, чем 82% в начале месяца и 91% в начале его срока.

Сенаторы и конгрессмены все сильнее недовольны тем, как решается вопрос стоимости жизни. Во время избирательной кампании 2024 года Дональд Трамп обещал снизить цены, что произошло на фоне инфляции, возникшей во времена его предшественника, Джо Байдена.

По результатам опроса:

47% республиканцев одобряют действия Трампа в отношении ценовой политики;

республиканцев одобряют 46% республиканцев говорят, что он плохо справляется с этими вопросами;

республиканцев говорят, что среди американцев только каждый пятый доволен тем, как президент контролирует стоимость жизни.

Опрос проводился с 15 по 18 мая в онлайн-формате. В нем принял участие 1271 совершеннолетний американский гражданин.

