'Они убили людей': Зеленский резко ответил на вопрос о примирении с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, возможен ли мир со страной-агрессором Россией. Он напомнил обо всех преступлениях, которые совершили россияне, и отметил, что РФ должна признать свою агрессию.

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Для того, чтобы можно было говорить о каком-либо примирении, сначала нужна справедливость. Об этом Зеленский сказал, общаясь со студентами и преподавателями Университета Буэнос-Айреса (Аргентина) (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если пришли к вам в дом, убили кого-то из родных. Насиловали кого-то из ваших знакомых, сожгли вашу землю, заминировали земли, чтобы мы не могли выращивать хлеб, атаковали всю зиму нас ракетами. Нам на голову прилетело около 4 тысяч ракет, и это на гражданское население. Я не считаю те снаряды и ракеты, которые летели на военных. Они убили людей, убитые дети и после этого можно возобновить отношения с этими людьми и есть лекарство этому?" – отметил глава государства.

Он подчеркнул: агрессор в первую очередь должен признать, что он агрессор и "выйти, не ждать, когда его вытеснит оружие и армия". После этого все военные преступники должны получить справедливое наказание за то, что они сделали с Украиной.

Зеленский предположил, что на территории РФ, наверное, когда-нибудь будут новые люди. Они должны признать, что их страна принесла большую трагедию в Украину и мир в целом.

"Должно пройти долгое время. Другого лекарства у меня нет", – резюмировал гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский обратился к студентам Аргентины. Он заявил, что для нас это война за свободу, а украинцы никогда не желали, чтобы она началась.

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