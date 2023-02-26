'Они нарушили законное право Украины': французская партия, известная приверженностью к Путину, резко осудила агрессию РФ

Ультраправая партия Франции "Национальное объединение", предыдущий лидер которой Марин ле Пен не раз попадала в скандалы из-за пророссийской позиции, резко осудила агрессию РФ против Украины. В политической силе заявили, что страна-агрессор нарушила законное право нашего государства на суверенитет.

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Позицию партии озвучил новый лидер Джордан Барделла в интервью L'Opinion. По его словам, вторжение РФ в Украину – большая трагедия и неожиданность.

"Во-первых, агрессия России на Украине для многих стала неожиданностью. Это неожиданное возвращение трагической истории. Было нарушено самое законное право государства на ее территориальную целостность и суверенитет. С самого начала конфликта мы выступили с очень четким, откровенным и безудержным осуждением этой агрессии", – заявил депутат.

Барделла признался, что патриотизм для него – это быть приверженцем защиты территориальной целостности Украины.

"Нельзя быть патриотом и суверенистом и быть равнодушным к нарушению суверенитета европейского государства", – подчеркнул он.

Также он прокомментировал свое присутствие на выступлении президента Украины Владимира Зеленского перед Европарламентом.

"Я считал своим долгом как депутата Европарламента и лидера партии присутствовать на выступлении главы государства, воюющего на границах Евросоюза. Это не предполагает тотального одобрения произнесенных речей ни президентом Европарламента, ни Владимиром Зеленским. Но я думаю, что было важно, что мы были там. Владимир Зеленский есть и останется собеседником Франции на ближайшие годы", – отметил Барделла.

В конце депутат высказал неоднозначную позицию о своем видении завершения войны в Украине, заявив, что ни одна из воюющих стран не разрушит другую.

"Думать, что Украина сокрушит Россию, так же бред, как и думать, что Россия сокрушит Украину", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Барделле 27 лет. Он стал новым лидером партии "Национальное объединение" 5 ноября 2022 года, прийдя на смену Марин Ле Пен, известной своей дружбой с президентом РФ Владимиром Путиным. Это стало первым случаем, когда "Национальное объединение" возглавил человек, который не является членом семьи Ле Пен.

Также OBOZREVATEL писал, что Марин Ле Пен не раз попадала в скандалы из-за пророссийских заявлений. Так, в апреле она выдала, что Крым якобы стал "российским" после незаконного референдума в 2014 году. Летом ее забросали яйцами во время визита на север Франции.