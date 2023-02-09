Зеленский не сдержал эмоций во время выступления в Европарламенте. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский не сдержал слез, начиная свое выступление в Европейском парламенте со слов "Слава Украине!" Депутаты приветствовали украинского лидера стоя.

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Они дружно ответили ему "Героям слава!" В своей речи Зеленский поблагодарил всех европейцев за помощь и совместную борьбу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Мы защищаемся от самой антиевропейской силы современного мира. Мы, украинцы, на поле боя вместе с вами", – сказал он.

Президент также отметил, что Украина защищает европейские ценности и европейский образ жизни.

"Мы не полагаемся на слова – мы действуем. Мы не пасуем перед врагом – мы стоим. Мы не теряем время – мы меняемся и меняем. Европа всегда будет оставаться свободной, пока мы вместе и пока мы заботимся о нашей Европе. Заботимся о european way of life. Побеждающая Украина будет членом побеждающего Евросоюза", – отметил Зеленский.

Напомним, накануне президент Украины был приглашен принять участие в саммите лидеров Евросоюза, который проходит 9-10 февраля в Брюсселе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский в Европарламенте объяснил, почему Россию необходимо остановить. Президент поблагодарил ЕС за беспрецедентную военную помощь и отметил важность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.