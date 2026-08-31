«Они меня повесят»: The Economist рассказал о «тайном» признании Путина относительно войны в Украине

Президент России Владимир Путин опасается, что завершение войны против Украины без достижения своих минимальных целей может поставить под угрозу его власть и даже жизнь. Он якобы в свое время сказал приближенным: "Они меня повесят", если Россия не сможет добиться захвата всего украинского Донбасса.

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Об этом сообщает The Economist. Российский диктатор, по всей видимости, решил усилить эскалацию войны после нескольких недель раздумий летом.

Чего боится Путин

По оценке издания, главной целью Путина остается сохранение собственной власти, а в конечном итоге — и жизни. Он может формулировать свои цели на языке геополитики, однако его решения в значительной степени продиктованы логикой российского режима — не демонстрировать слабость.

Путин считает завершение войны бездостижения хотя бы минимальной цели опасным для себя. Речь идет, в частности, о захвате Донбасса.

"Они меня повесят", — якобы сказал Путин своим приближенным в определенный момент войны.

Российский диктатор может готовить эскалацию

По данным источников, близких к Кремлю, после нескольких недель раздумий летом Путин, похоже, решил усилить войну. Один из его давних соратников считает, что внезапный визит директора ЦРУ США Джона Ретклиффа в Москву 25 августа российский президент мог воспринять как признак слабости Вашингтона. Аналогично, в ноябре 2021 года Путин расценил прилет тогдашнего главы ЦРУ Билла Бернса, а уже через три месяца начал полномасштабное вторжение.

22 августа Путин обвинил Украину в открытии "ящика Пандоры" из-за ударов по НПЗ и логистическим центрам РФ, пригрозив ответными ударами по "наиболее чувствительным секторам" украинской экономики. В тот же день он заявил, что "специальная военная операция продолжается" и Россия "будет двигаться только вперёд".

Как может выглядеть новая эскалация

The Economist отмечает, что Россия может усилить гибридную войну и диверсии против союзников Украины, а также атаковать маршруты поставок из Европы. Западные спецслужбы также опасаются возможных ударов по европейским предприятиям, производящим военную продукцию для Украины.

В то же время, по оценкам западной разведки, Путин не стремится к прямому военному столкновению с НАТО.

Для Украины эскалация, вероятно, будет означать расширение масштабов уже имеющихся российских атак. 30 августа Министерство обороны РФ заявило о подготовке масштабного удара по украинской энергетической инфраструктуре.

Что касается наземных боевых действий, российские источники сообщают, что Путин якобы готов отправить на фронт дополнительные 300–400 тысяч человек. При этом новую волну мобилизации могут официально не объявлять, поскольку первоначальный указ о мобилизации до сих пор не отменен.

Мужчин будут привлекать с помощью принуждения и давления со стороны региональных властей, чтобы локализовать возможное политическое недовольство. Новую систему вербовки уже тестируют, в частности, в Пензенской области.

The Economist делает вывод, что усиление репрессий и эскалация конфликта не решат внутренних проблем России, а лишь увеличат страдания населения и усугубят нестабильность внутри страны.

Напомним, в августе 2026 года президент страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что РФ должна как минимум установить полный контроль над Донбассом. По словам чиновников и аналитиков, если Россия не достигнет этой цели к осени 2027 года, вероятность переговоров возрастет, однако ключевые решения необходимо принять заранее.

Как писал OBOZ.UA, Россия не в состоянии компенсировать потери личного состава в войне против Украины. Ежемесячно российская армия теряет примерно на 6 тыс. военнослужащих больше, чем способна завербовать.

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