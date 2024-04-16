Они должны ответить, на что потратили миллиарды: 'Евросолидарность' требует срочно собрать Раду и вызвать чиновников для отчета

Фракция Европейская Солидарность требует от руководства Верховной Рады срочно собрать пленарное заседание, посвященное критической ситуации в украинской энергетике. В "ЕС" также требуют отчета ответственных чиновников о принятых мерах безопасности энергообъектов и израсходованные на это средства налогоплательщиков.

Об этом заявили на брифинге сопредседатели фракции Ирина Геращенко и Артур Герасимов.

Как подчеркнула Ирина Геращенко, безусловно, за атаки на украинские ТЭС несет ответственность государство-агрессор. Однако полномасштабное вторжение продолжается уже третий год, и следует понимать, как представители власти обеспечивают защиту энергетики Украины и дальнейшее функционирование экономики.

"После последних массированных атак по объектам критической инфраструктуры Украины у нас есть серьезные поражения нашей энергетической системы. И очевидно, что депутаты Верховной Рады Украины не могут наблюдать за этим кошмаром только из соцсетей, не прилагая никаких усилий для того, чтобы понимать глубину критичности этой ситуации. Как нам двигаться дальше, когда уже летом и промышленные предприятия, и население могут столкнуться с серьезным недостатком и тепла и электроэнергии", – говорит Геращенко.

Она напомнила, что на последнем пленарном заседании было принято решение немедленно вызвать в парламент вице-премьер Кубракова и руководителя Агентства по восстановлению Найема, чтобы они отчитывались перед парламентом о состоянии критической инфраструктуры и о тех мерах, которые власти предпринимают для их защиты. Впрочем, этот отчет до сих пор не состоялся, констатируют в "ЕС".

"Фракция "Европейская Солидарность" еще месяц назад посылала письма на министра энергетики Галущенко, вице-премьер-министр Кубракова с требованием встретиться с нашей командой и серьезно пообщаться и о состоянии энергетики, и о состоянии фортификационных сооружений, и о защите критической инфраструктуры. Мы получили абсолютные отписки", – сообщила сопредседатель фракции.

"Мы обращаемся с письмом и публичным требованием от нашей фракции к Руслану Стефанчуку относительно немедленного созыва пленарного заседания Верховной Рады Украины. С одной повесткой дня, за которую, кстати, проголосовал парламент: вызвать в Верховную Раду Украины министра энергетики, министра развития общин и инфраструктуры, руководителя Агентства по восстановлению. Мы также предлагаем пригласить на это важное заседание руководителя "Центрэнерго", который заявил публично, что потеряно 100% генерации. Первое – послушать реальное положение вещей в энергетике. Второе – о средствах, выделенных в защиту этих теплоэлектростанций, как эффективно они использовались. Потому что мы видим, что, к сожалению, есть полное разрушение той же Трипольской станции", – констатирует Ирина Геращенко.

"Мы считаем, что пришло время ставить вопрос об отставке этих министров за бездействие, за безответственность, за отказ по существу выполнять свои прямые обязанности общения и отчета перед Верховной Радой Украины", - сказала депутат. По словам Геращенко, соответствующие запросы от фракции также были направлены чиновникам.

"Без энергетики нет экономики. Без экономики отсутствует финансирование украинской Армии. Без украинской Армии Украина проигрывает. Простые истины, которые, к сожалению, сегодня власти не понимают. Именно поэтому мы жестко требуем срочно, не позднее четверга, то есть в течение 48 часов, и это возможно собрать всех народных депутатов в парламент и пригласить не только соответствующих министров, а также пригласить премьер-министра Украины, которого в парламенте депутаты уже давно не видели", – говорит Артур Герасимов.

"Возникает большое подозрение, что миллиарды, если не десятки миллиардов, выделенных на восстановление и защиту критической и энергетической инфраструктуры Украины, были украдены – полностью или частично. Мы хотим услышать от руководителей государственных учреждений, министров и премьер-министра до копейки, как эти деньги были потрачены. Потому что результаты увидели все украинцы, когда мы получили последние атаки на нашу энергетическую сеть", – говорит депутат.

"Возникает вопрос, а лучше ли было просто купить новейшие средства ПВО и РЭБ, чтобы защитить наши энергетические объекты? Также хочу обратить ваше внимание, что уже более чем в 120 местных советах зарегистрировано обращение к украинской власти с требованием вызвать в Верховную Раду соответствующих министров и премьер-министра. Чтобы заслушать, почему это произошло. И ключевое – что нужно сделать, чтобы такого не произошло в будущем", – отмечает Артур Герасимов.

"Очевидно, что в разрушении нашей инфраструктуры виновата российская федерация – страна-террорист, абсолютно целенаправленно в рамках геноцидных практик уничтожающая нашу энергосистему. Но полномасштабная война длится уже более двух лет, и мы должны осознавать риски, делать выводы из ошибок, готовиться к новым ударам. Неработающий парламент, только и ожидающий от Офиса президента, когда им спустят дату собраться, когда им спустят, за что голосовать, как это было с законом о мобилизации – это ненормально. Это дискредитация парламента, это разрушение Верховной Рады, и мы с этим мириться категорически не будем", – резюмирует Ирина Геращенко.