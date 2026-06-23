Россия готова к мирным переговорам с Украиной на основе Стамбульских договоренностей, – Путин

Россия готова к мирным переговорам с Украиной на основе Стамбульских договоренностей. Россия рассматривает в качестве основы для возможных переговоров принципы, обсуждавшиеся в Стамбуле, а также другие подходы, которые, по утверждению Кремля, должны учитывать текущую ситуацию.

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Об этом 23 июня во время пресс-конференции заявил российский диктатор Владимир Путин. Он также изложил своё видение условий для дальнейшего переговорного процесса.

Переговорные позиции

Во время выступления Путин заявил, что дополнительные угрозы, которые, по его словам, создают украинские власти, должны быть сведены к минимуму.

"Это вполне решаемая задача", – сказал он.

Также российский диктатор утверждал, что Киев пытается создать впечатление сильных переговорных позиций, тогда как ситуация на поле боя, по его словам, выглядит иначе. Кроме того, он повторил свои обвинения в адрес украинских властей, назвав их "неонацистским режимом".

Путин отдельно обратился к российским чиновникам с требованием внимательно относиться к своим зонам ответственности на фоне атак по гражданским объектам на территории РФ.

Ключевые заявления

Среди прочих тезисов, озвученных во время пресс-конференции, Путин заявил, что удары по территории России якобы стимулируют участников так называемой "специальной военной операции" выполнять боевые задачи.

Он также сказал, что Россия продолжит двигаться по всем направлениям развития, уделяя внимание вопросам безопасности граждан и экономики.

Говоря о возможных переговорах, Путин назвал позициями России принципы Стамбула, Анкориджа, "реалии на местах", а также собственное выступление в Министерстве иностранных дел РФ в 2024 году.

Что такое "анкориджские договоренности"

Речь идет о непубличных или полуформализованных договоренностях, которые, по утверждениям российской стороны, были достигнуты во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже (Аляска). Детали этих переговоров официально не раскрывались.

По версии российских чиновников, эти обсуждения касались возможных подходов к "урегулированию украинского вопроса", включая прекращение боевых действий и формирование новой архитектуры безопасности.

В то же время никаких подтвержденных публичных документов или согласованных договоренностей по итогам той встречи не обнародовалось, а стороны по-разному трактуют само содержание и результаты переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский уже заявлял, что Киев выступает за организацию его встречи с Владимиром Путиным для проведения мирных переговоров до начала зимы. В Украине даже готовы рассмотреть для этого нейтральную площадку. Одновременно глава нашего государства сказал, что Москва переживет очень тяжелую зиму, если мирный договор не будет заключен к тому времени.

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