'Он не Обама и не Байден': сенатор-республиканец Грэм призвал россиян не шутить с Трампом

Сенатор из Южной Каролины Линдси Грэм посоветовал россиянам не заигрываться и помнить, что президент США Дональд Трамп – это "не Барак Обама и не Джо Байден". Представитель Республиканской партии заявил: с Трампом шутки плохи.

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Политик прокомментировал ситуацию на своей странице в X 1 августа. Он поделился скриншотом поста президента в Truth Social, в котором Трамп отреагировал на угрозы экс-президента РФ Дмитрия Медведева и приказал "разместить две ядерных подводных лодки в соответствующих регионах".

Сенатор поделился своей реакцией. Он обратился к "друзьям в России":

"Президент Трамп стремится к миру, а не к конфликту. Однако, пожалуйста, поймите, что он не Обама, не Байден, и с ним шутки плохи. Вы переигрываете".

Напомним, что глава Белого дома объявил о неожиданных превентивных мерах в ответ на "совет" Медведева к Трампу помнить, какой опасной может быть "мертвая рука". Этим термином называют автоматизированный комплекс экстренного управления российскими ядерными силами.

Перед этим президент США уже отвечал на высказывания россиянина и заявил, что Медведеву нужно "следить за своими словами", потому что "он ступает на очень опасную территорию". Экс-президент РФ не воспринял это всерьез и написал следующий пост в свойственной ему манере.

"В связи с крайне провокационными заявлениями бывшего президента России, ныне заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, я приказал разместить две атомные подводные лодки в соответствующих районах на случай, если эти глупые и провокационные заявления окажутся чем-то большим", – объявил Трамп 1 августа.

Он подчеркнул, что "слова очень важны и часто могут привести к непредсказуемым последствиям". В конце президент добавил: "Надеюсь, этот раз такого не будет".

Как писал OBOZ.UA, в комментарии СМИ 1 августа Дональд Трамп намекнул, что США полностью готовы к ядерной войне с Российской Федерацией.

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