"Он не Обама и не Байден": сенатор-республиканец Грэм призвал россиян не шутить с Трампом
Сенатор из Южной Каролины Линдси Грэм посоветовал россиянам не заигрываться и помнить, что президент США Дональд Трамп – это "не Барак Обама и не Джо Байден". Представитель Республиканской партии заявил: с Трампом шутки плохи.
Политик прокомментировал ситуацию на своей странице в X 1 августа. Он поделился скриншотом поста президента в Truth Social, в котором Трамп отреагировал на угрозы экс-президента РФ Дмитрия Медведева и приказал "разместить две ядерных подводных лодки в соответствующих регионах".
Сенатор поделился своей реакцией. Он обратился к "друзьям в России":
"Президент Трамп стремится к миру, а не к конфликту. Однако, пожалуйста, поймите, что он не Обама, не Байден, и с ним шутки плохи. Вы переигрываете".
Напомним, что глава Белого дома объявил о неожиданных превентивных мерах в ответ на "совет" Медведева к Трампу помнить, какой опасной может быть "мертвая рука". Этим термином называют автоматизированный комплекс экстренного управления российскими ядерными силами.
Перед этим президент США уже отвечал на высказывания россиянина и заявил, что Медведеву нужно "следить за своими словами", потому что "он ступает на очень опасную территорию". Экс-президент РФ не воспринял это всерьез и написал следующий пост в свойственной ему манере.
"В связи с крайне провокационными заявлениями бывшего президента России, ныне заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, я приказал разместить две атомные подводные лодки в соответствующих районах на случай, если эти глупые и провокационные заявления окажутся чем-то большим", – объявил Трамп 1 августа.
Он подчеркнул, что "слова очень важны и часто могут привести к непредсказуемым последствиям". В конце президент добавил: "Надеюсь, этот раз такого не будет".
Как писал OBOZ.UA, в комментарии СМИ 1 августа Дональд Трамп намекнул, что США полностью готовы к ядерной войне с Российской Федерацией.
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