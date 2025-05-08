'Вопрос не стоит на повестке дня': Мерц высказался об отправке немецких войск в Украину и 'перемирии' с РФ

Новоизбранный канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц считает, что государство-агрессор Россия и Украина находятся еще очень далеко от перемирия и возможного заключения мирного соглашения. В связи с этим в Берлине не обсуждают вопрос об отправке своих военных в Украину в составе возможного миротворческого контингента как гарантии безопасности после завершения войны с Россией.

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Глава немецкого правительства считает, что говорить об отправке немецких солдат в Украину до прекращения боевых действий рано. Об этом он сказал в интервью Welt, добавив, что до этого "еще очень далеко".

"Этот вопрос вообще не стоит сейчас на повестке дня", – сказал Мерц, отвечая на вопрос об отправке войск ФРГ в Украину.

По убеждению немецкого канцлера, "еще очень далеко до перемирия, а до мирного соглашения – еще дальше".

По словам политика, сейчас идет речь о том, вступит ли в силу "перемирие" в ближайшие выходные, как об этом объявили в государстве-агрессоре РФ, но от которого отказалась Украина. Он считает, что режим прекращения огня должен быть не на несколько дней, а на более длительный период. Именно на это должна пойти Россия.

"А то, что будет потом, надо будет обсуждать в Европе, с Украиной и, конечно, с правительством США", – сказал глава немецкого правительства.

На вопрос, какими еще могут быть гарантии безопасности для Украины, если вопрос отправки солдат Бундесвера не стоит, Мерц ответил, что есть возможность дальше усиливать украинскую армию с американской помощью. Новый канцлер видит "достаточно широкие возможности, как гарантировать соблюдение договоренности о прекращении огня и в дальнейшем – мирного соглашения".

Как сообщал OBOZ.UA, Мерц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может на него рассчитывать. Немецкий политик имел в виду поставку Украине дальнобойных ракет Taurus.

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