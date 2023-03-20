''Окно возможностей открыто в этом году'': президент Чехии оценил шансы Украины на контрнаступление и указал на главный риск

Президент Чехии Петр Павел выразил убеждение, что у Украины в 2023 году будет только одна попытка контрнаступления. По его словам, для новых крупных операций украинской армии на фронте у Запада может не хватить ресурсов.

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Политик ожидает, что контрнаступление ВСУ должно состояться в течение нескольких месяцев. Таким мнением он поделился в интервью Rzeczpospolita.

"Окно возможностей открыто в этом году. После следующей зимы поддерживать нынешний уровень помощи будет очень сложно", – пояснил Павел.

По мнению отставного генерала чешской армии, многие государства-партнеры в этот период будут "переживать усталость от войны", что в итоге скажется и на уровне военной поддержки Украины.

"Многие страны, многие политики ожидают в этом году определенного прогресса. Я считаю, что у Украины будет только одна попытка начать большое контрнаступление. Поэтому, если они решат начать его и оно потерпит неудачу, получить средства на следующее будет крайне сложно", – высказался лидер Чехии.

В то же время он подчеркнул, что никогда бы не призывал Украину отказаться от части своей территории, пойти на какие-либо уступки российскому агрессору. По его словам, если украинцы когда-нибудь отважатся на это, то это будет только их решение.

"Мы не должны толкать Киев ни в каком направлении – ни идти на уступки, ни сражаться до последнего человека. Мы можем максимально поддерживать украинцев, но не можем указывать планы на будущее. Мы можем только оказать им свою помощь", – подчеркнул Петр Павел.

Ранее в Чехии назвали объемы военной помощи Украине. Премьер страны Петр Фиала сообщил, что за год полномасштабной войны Прага передала Киеву помощи на около €1,68 млрд. ВСУ получили 89 танков и более 200 боевых машин пехоты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта президент Украины Владимир Зеленский провел первый разговор с лидером Чехии Петром Павелом. Гарант поздравил коллегу со вступлением в должность и обсудил с ним ситуацию на фронте.

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